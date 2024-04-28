مخرج مباراة الأهلى ومازيمبى: ليس لى علاقة بعدم احتساب هدف الفريق الكونغولي

علّق هشام عبد الودود، مخرج مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على هدف الضيوف الملغي.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة.

وقال هشام عبد الودود مخرج المباراة في تصريحات تليفزيونية: "ليس لي علاقة بعدم احتساب هدف مازيمبي، هذه نفس الكاميرات ولا يوجد أي نقاش بيني وبين حكام تقنية الفيديو من الأساس".

وأضاف: "بدأت بالإعادات باعتبار الكرة هدف وبعد لجوء الحكم لتقنية الفيديو ليس للمخرج دورًا سوى إظهار النافذة على الشاشة، الإعدادات من داخل النافذة من اختصاصات تقنية الفيديو فقط".

وتابع: "قبل بداية المباراة نقوم بعمل اختبارات على الكاميرات سويًا لكن أثناء المباراة لا يحدث أي نقاش بيني وبين حكام تقنية الفيديو".

على صعيد آخر، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء السبت على ملعب مختار التتش بالجزيرة دون راحة بعد الانتصار على مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد في إياب الدور نصف النهائي.

وكان مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض التفاصيل الفنية الخاصة بمباراة مازيمبي الكونغولي.

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الأمس مرانًا استشفائيًّا وبدنيًّا خفيفًا في الجيم، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

وأدى بقية اللاعبين بمشاركة عدد من لاعبي قطاع الناشئين مباراة ودية مصغرة تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وحصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم الأحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الإثنين استعدادا لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في بطولة الدوري.

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موعد مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري الأبطال

تحددت مواجهة الترجي التونسي مع منافسه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما كرر الفوز على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد في مباراة الإياب.



وأحرز رائد بو شنيبة هدف المباراة لصالح الفريق التونسي في الدقيقة 57 من عمر المباراة.



وكان الترجي قد فاز ذهابًا بهدف سجله يان ساس في الدقيقة 48 من زمن المباراة.



وستقام مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي يوم السبت الموافق 18 مايو المقبل في رادس.



أما مباراة الإياب فستقام في القاهرة يوم 25 مايو المقبل.