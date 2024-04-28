الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مخرج مباراة الأهلى ومازيمبى: ليس لى علاقة بعدم احتساب هدف الفريق الكونغولي

مباراة الأهلي ومازيمبي
مباراة الأهلي ومازيمبي

علّق هشام عبد الودود، مخرج مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على هدف الضيوف الملغي.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة.

وقال هشام عبد الودود مخرج المباراة في تصريحات تليفزيونية: "ليس لي علاقة بعدم احتساب هدف مازيمبي، هذه نفس الكاميرات ولا يوجد أي نقاش بيني وبين حكام تقنية الفيديو من الأساس".

وأضاف: "بدأت بالإعادات باعتبار الكرة هدف وبعد لجوء الحكم لتقنية الفيديو ليس للمخرج دورًا سوى إظهار النافذة على الشاشة، الإعدادات من داخل النافذة من اختصاصات تقنية الفيديو فقط".

وتابع: "قبل بداية المباراة نقوم بعمل اختبارات على الكاميرات سويًا لكن أثناء المباراة لا يحدث أي نقاش بيني وبين حكام تقنية الفيديو".

على صعيد آخر، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء السبت على ملعب مختار التتش بالجزيرة دون راحة بعد الانتصار على مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد في إياب الدور نصف النهائي.

وكان مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض التفاصيل الفنية الخاصة بمباراة مازيمبي الكونغولي.

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الأمس مرانًا استشفائيًّا وبدنيًّا خفيفًا في الجيم، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

وأدى بقية اللاعبين بمشاركة عدد من لاعبي قطاع الناشئين مباراة ودية مصغرة تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وحصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم الأحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الإثنين استعدادا لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في بطولة الدوري.

اقرأ أيضا.. أحمد موسى يطالب بتأجيل مباريات الأهلى للتفرغ لنهائى دورى الأبطال (فيديو)

موعد مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري الأبطال

تحددت مواجهة الترجي التونسي مع منافسه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما كرر الفوز على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد في مباراة الإياب.

وأحرز رائد بو شنيبة هدف المباراة لصالح الفريق التونسي في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وكان الترجي قد فاز ذهابًا بهدف سجله يان ساس في الدقيقة 48 من زمن المباراة.

وستقام مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي يوم السبت الموافق 18 مايو المقبل في رادس.

أما مباراة الإياب فستقام في القاهرة يوم 25 مايو المقبل.

الاهلى مخرج مباراة الأهلي ومازيمبي هشام عبد الودود الأهلي مازيمبي دورى ابطال افريقيا

مواد متعلقة

أحمد موسى يطالب بتأجيل مباريات الأهلى للتفرغ لنهائى دورى الأبطال (فيديو)

الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة الإسماعيلى

الأكثر قراءة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مسؤولون بالمؤسسة الأمنية والعسكرية يؤكدون دفع نتنياهو نحو صفقة الآن

عاجل.. مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى غرب رام الله الفلسطينية

"ولعوا فيها فى محل الفراخ".. حرق قاصر أثناء حياتها فى الفيوم

عاجل.. حزب الله يستهدف إسرائيل بـ"مسيّرات انقضاضية وصواريخ موجهة"

السجن لـ حليمة بولند.. يا ترى عملت إيه؟ (فيديوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية: يجب استقالة كل شاغلى المناصب السياسية والأمنية يوم 7 أكتوبر

إعلام عبري: المقترح المصري الجديد يقدم تنازلات كبيرة من جانب إسرائيل

تحطم سيارة وزير إسرائيلى بحادث سير وإصابة والده بجروح خطيرة (فيديو)