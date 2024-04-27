الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة الإسماعيلى

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة دون راحة، وذلك بعد الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي أمس بثلاثية نظيفة والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.



عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض التفاصيل الفنية عن مواجهة مازيمبي الكونغولي أمس.



وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الأمس مرانًا استشفائيًّا وبدنيًّا خفيفًا في الجيم، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.



وأدى بقية اللاعبين بمشاركة عدد من لاعبي قطاع الناشئين مباراة ودية مصغرة تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق.



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة مساء الأربعاء القادم بملعب برج العرب بالإسكندرية.

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مباراة بين شباب الأهلي والمستبعدين من مباراة مازيمبي

وفي سياق متصل، قرر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إقامة مباراة ودية على هامش مران الفريق اليوم بين مجموعة الشباب الذين تم تصعيدهم للمران مع الفريق الأول، ومجموعة المستبعدين من مباراة مازيمبي الكونغولي.



وشهد مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب "مختار التتش" غياب الثنائي محمد الشناوي وياسر إبراهيم اللذين لم يشاركا في المباراة الودية.

موعد مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

ضرب الترجي موعدًا مع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما كرر الفوز على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد في مباراة الإياب.



سجل رائد بوشنيبة هدف المباراة لصالح الفريق التونسي في الدقيقة 57 من عمر المباراة.



وكان الترجي قد فاز ذهابًا بهدف سجله يان ساس في الدقيقة 48 من زمن المباراة.



ستقام مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي يوم السبت الموافق 18 مايو المقبل في رادس.



أما مباراة الإياب فستقام في القاهرة يوم 25 مايو المقبل.