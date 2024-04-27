منافس الأهلى.. كيف غير الترجى جلده بقيادة الداهية كاردوزو؟

يضرب الأهلي موعدًا جديدًا مع الترجي التونسي في مايو المقبل، بنهائي دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية بعدما تخطى عقبة مازيمبي بثلاثية في ستاد القاهرة، بينما أقصى النادي التونسي ماميلودي صن داونز على أرضه بهدف نظيف ليلتقي الثنائي في نهائي عربي خالص للمرة الثالثة في تاريخهم بعد نهائي نسخة 2012 الذي توج به الأهلي قلب ملعب "رادس"، ونسخة 2018 الذي انتزع فيها الترجي اللقب من الأحمر أيضًا في العاصمة التونسية.

لكن النسخة الحالي للترجي التونسي تختلف عن السنوات الماضية حيث تمكن النادي التونسي بقيادة المدرب البرتغالي ميجيل كاردوزو أن يظهر بشكل مغاير حيث اعتمد على طريقة 4-1-4-1 التي تعتمد على التأمين الدفاعي مع الارتداد الهجومي القوي اعتمادًا على الثنائي البرازيلي الجديد في الفريق رودريجو ويان ساس كما أجرى المدرب 7 تغييرات في التشكيل الأساسي وهيكل الترجي عن الموسم الماضي وأبقى على الرباعي الدفاعي محمد بن علي، ياسين مرياح وأمين توجا بجانب محمد أمين بن حميدة.

ويعول الترجي على خبرات المدرب كاردوزو الذي له باع طويل في التدريب حيث كان مساعدًا لمدرب شاختار باولو فونيسكا ثم كانت أولى محطاته مع ريو أفي في 2017 ودرب أندية عديدة على رأسها نانت الفرنسي وسيلتا فيجو الإسباني، ثم تولى تدريب الترجي بداية من يناير 2024 ولم يتلقى أي هزيمة حتى الآن بواقع فوز في 6 لقاءات وتعادل في 3 كما يمتاز المدرب البرتغالي بقراءته للخصوم بعدما قدم مباراتين رائعتين أمام صن داونز ذهابًا وإيابًا وتمكن من الفوز بهدفين في مجموع اللقاءين وتمكين خطورة الفريق الجنوب إفريقي.

ويختلف الترجي عن لقاء الأهلي الموسم الماضي نصف النهائي، حيث تبدل 7 لاعبين في التشكيل الأساسي بداية من حارس المرمى والذي أصبح يشغله حاليًا واحد من أفضل المواهب الصاعدة في سماء الكرة الإفريقية وهو الحارس الشاب أمان الله مميش الذي امتلك في البطولة نسبة تصديات وصلت إلى 88% ووصل لـ 8 مباريات متتالية بشباك نظيفة.

كما يعتمد الترجي في وسط ميدانه على خبرات الدولي غيلان الشعلالي بجانب الدبابة الإفريقية وواحد من الوافدين الجدد الإيفواري روجير أهولو كما يعتمد في الهجوم على ثنائي البرازيل بجانب الجناح الهداف الجزائري حسام قشة والذي أقصى بهدفه صن داونز كما يمتاز بالصلابة الدفاعية حيث لم يخسر سوى لقاء واحد طوال البطولة وكان في دور المجموعات أمام الهلال واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط طوال اللقاء.