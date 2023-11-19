جهود مكثفة من "البترول" لتعزيز قدرات معامل التكرير وضمان إنتاج البنزين والسولار

تتطلع وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر إلى تعزيز فعالية معامل التكرير في جميع المواقع البترولية، بهدف تسريع إنتاج البنزين والسولار والمشتقات البترولية الأخرى لتلبية احتياجات السوق المحلية من الوقود، وذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى تقليل الاستيراد وتحسين الاكتفاء الذاتي.

إنتاج البنزين والسولار فى مصر

وفي هذا السياق، أشار وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، إلى أهمية تحديث معامل التكرير لتعزيز القدرات الإنتاجية وتحسين الكفاءة، وأكد على التزام الوزارة بتحقيق التنمية المستدامة وتقديم مشروعات رئيسية لتعظيم الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

استراتيجية البترول لزيادة الإنتاج المحلي للوقود

كما تعكف الوزارة أيضًا على تنفيذ استراتيجية لزيادة الإنتاج المحلي للوقود، مع التحول نحو إنتاج البنزين والسولار محليًا، وأعرب المهندس الملا عن التطلع لتوسيع استخدام الغاز الطبيعي في تشغيل السيارات.

توسعات مصفاة تكرير ميدور

كما تطرق المهندس الملا أيضًا إلى مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور، الذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 60%، مشددًا على أهمية التنسيق السريع بين الشركات والجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع بفعالية.

في هذا الإطار، أكد المهندس الملا على أهمية تبني التكنولوجيا والأفكار غير التقليدية لتحقيق التكلفة الفعّالة ورفع كفاءة العمل، وشدد على ضرورة متابعة وتنفيذ مشروعات الشركات الرئيسية لتعظيم الإنتاج وتحقيق الأهداف المستهدفة.

مصفاة تكرير السويس

في سياق متصل، أوضح الملا أن تحولات مصفاة تكرير السويس ستمنحها دورًا رياديًا في المنطقة، وأن إنتاج مصفاة تكرير الإسكندرية يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية عالية الجودة.

مشروع مجمع التفحيم الجديد

من جهة أخرى، شهدت مشروعات شركة السويس لتصنيع البترول تطورًا كبيرًا، حيث ستصبح منظومتها متكاملة بمجرد الانتهاء من مشروع مجمع التفحيم الجديد، وتعكس هذه الجهود رغبة مصر في تعزيز القدرات الإنتاجية والاكتفاء الذاتي في قطاع البترول وتحقيق تقدم نوعي في صناعة التكرير.