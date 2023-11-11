إنفواجراف يكشف مقدار زيادة طاقة التكرير في قطاع البترول (خاص)

حصل الدستور على إنفواجراف صادر من وزارة البترول، يكشف مقدار زيادة طاقة التكرير في قطاع البترول المصري، وذلك وفق خطة لتطوير ورفع كفاءة مصافي التكريـر.

إنفواجراف يكشف مقدار زيادة طاقة التكرير في قطاع البترول

وتبين أنه تم تنفيـذ 8 مشروعات باستثمارات بلغت 5.3 مليار دولار، وتم زيادة الإنتاج بأكثـر مـن 5 ملايين طـن، ومـن أهـم هـذه المشروعات توسعات شركة الإسكندرية لتصنيع البترول وذلك لزيادة إنتاج البنزيـن عـالـي الأوكتـان، ومشـروع المصرية للتكريـر فـي مسطرد ومجمـع إنتاج البنزيـن فـي أسيوط.

وساهمت هذه المشروعات فـي زيـادة الإنتـاج مـن البنزيـن والسولار ليصـل إلـى 17 مليـون طـن بـدلاً من ١٢ مليـون طـن بزيادة نسبتها 40٪ وتقليل كميات الاستيراد مـن 8 ملايين طـن إلـى 6 ملايين طـن رغـم ارتفاع الاستهلاك مـن ٢٠ إلى ٢٣ مليون طـن فـي هـذه السنوات، وهناك مشـروعات أخـرى تـحـت الإنشـاء حـاليـاً حيـث تـم الإسراع بالانتهـاء مـن توسعات مصفـاة مـيـدور مجمع إنتاج السولار في أسيوط.

فيما وضعت وزارة البترول، استراتيجية كبرى لتطوير وتحديـث القطـاع من خلال رؤيـة واستراتيجية لـكل مـحـاور وسلسلة القيمة المضافـة سواء عناصر الاستدامة أو عناصـر الأداء والتمكيـن مـمـا أسـفـر عـن إنجـازات مهمـة باستثمارات بلغـت 1.2 تريليون جنيـه، وتم تنفيـذ مـشـروعات باستثمارات بلغـت 860 مليـار جنيـه، بالاضافة لمـشـروعات جـارى تنفيذهـا باستثمارات 340 مليـار جنيـه.

بالاضافة لـ حفر 110 بئر باستثمارات حوالي 8.4 مليار دولار خلال أعوام 2023-2024-2025- فيما نجحت الوزارة بالتعاون مع الشركات في حفر 10 آبار، أسفرت عن تحقيق اكتشافات بحجم يقدر بـ 6.2 تريليون قدم مكعب وكان من أهمها كشف "نرجس"، وهناك خطة متوسطة الأجل وهي من عام 2026 حتى عام 2030 وسيتم فيها حفر 65 بئرًا تسفر عنه المزايدة التي سوف يتم إطلاقها خلال الفترة القادمة وتوقيع اتفاقيات جديدة.

فيما يولي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اهتماما كبيرا بملف التكرير وتصنيع البترول، وتعمل الوزارة في الوقت الحالي علي بالانتهاء من توسعات مصفاة- مجمع إنتاج السولار في أسيوط.