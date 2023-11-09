الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عشرات الآبار في خطتها.. خريطة الفرص الاستثمارية في قطاع البترول

وزارة البترول والثروة
وزارة البترول والثروة المعدنية

وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال الفترة الماضية، استراتيجية كبري لتطوير وتحديـث القطـاع من خلال رؤيـة واستراتيجية لـكل مـحـاور وسلسلة القيمة المضافـة سواء عناصر الاستدامة أو عناصـر الأداء والتمكيـن مـمـا أسـفـر عـن إنجـازات مهمـة باستثمارات بلغـت 1.2 تريليون جنيـه، وتم تنفيـذ مـشـروعات باستثمارات بلغـت 860 مليـار جنيـه، بالاضافة لمـشـروعات جـارى تنفيذهـا باستثمارات 340 مليـار جنيـه .

خريطة الفرص الاستثمارية في قطاع البترول

في الوقت الحالي، تسابق «البترول» الزمن للانتهاء من عدد من المشروعات باستثمارات تقدر بحوالي 2 مليار دولار ومنها ملحة العمق وشمال صفا وجيسوم والمرحلة العاشرة في غرب الدلتا العمق بالبحر المتوسط.

بالاضافة لـ حفر 110 بئر باستثمارات حوالي 8.4 مليار دولار خلال أعوام 2023-2024-2025- فيما نجحت الوزارة بالتعاون مع الشركات في حفر 10 آبار، أسفرت عن تحقيق اكتشافات بحجم يقدر بـ 6.2 تريليون قدم مكعب وكان من أهمها كشف "نرجس"، وهناك خطة متوسطة الأجل وهي من عام 2026 حتى عام 2030 وسيتم فيها حفر 65 بئرًا تسفر عنه المزايدة التي سوف يتم إطلاقها خلال الفترة القادمة وتوقيع اتفاقيات جديدة.

التكرير وتصنيع البترول

فيما يولي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اهتمام كبير بملف التكرير وتصنيع البترول، وتعمل الوزارة في الوقت الحالي علي بالانتهاء من توسعات مصفاة- مجمع إنتاج السولار في أسيوط.

كما تم تنفيذ 8 مشروعات باستثمارات بلغت 5.3 مليار دولار، وتمت زيادة الإنتاج بأكثر من 5 ملايين طن، ومن أهم هذه المشروعات توسعات شركة الإسكندرية لتصنيع البترول، وذلك لزيادة إنتاج البنزين عالى الأوكتان، ومشروع المصرية للتكرير في مسطرد ومجمع إنتاج البنزين في أسيوط، وساهمت هذه المشروعات في زيادة الإنتاج من البنزين والسولار ليصل إلى 17 مليون طن بدلًا من 12 مليون طن بزيادة نسبتها 40٪ وتقليل كميات الاستيراد من 8 ملايين طن إلى 6 ملايين طن رغم ارتفاع الاستهلاك من 20 إلى 23 مليون طن في هذه السنوات، وهناك مشروعات أخرى تحت الإنشاء حاليًا.

3 مشروعات للبتروكيماويات 

فيما تعمل وزارة البترول علي تنفيذ 3 مشروعات للبتروكيماويات، ويجري العمل علي 5 مشروعات أخرى، بقيمة 62 مليار جنيه، ومن بين المشروعات التي تم تنفيذها مجمع الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته.

وفي دمياط، تُنفذ الوزارة مشروعات مشتقات الميثانول والإيثانول الحيوي، لتعزز الاستدامة وتقلل من الاعتماد على المواد الخام الاستيرادية، ومشروعات موبكو وإيثيدكو بتكلفة تجاوزت 4 مليارات دولار، وهما من أهم المشروعات في مجال صناعة البتروكيماويات، ومشروع شمال أبوقير للمغذيات الزراعية، والذي تم وضع حجر الأساس لهذا المشروع الذي يهدف إلى توفير منتجات سماد نترات الأمونيوم للسوق المحلية وزيادة الصادرات.

وكذلك مشروع الألواح الخشبية MDF، والذي تم إنشاءه في إدكو بمحافظة البحيرة، وهذا المشروع يسهم في تعزيز صناعة البناء والأثاث المحلية، باستثمارات بلغت نحو 351 مليون يورو، والذى يهدف إلى إنتاج 205 ألف متر مكعب سنويًا من ألواح MDF من قش الأرز، مما يسهم فى الحد من التلوث البيئي الناتج عن عملية حرق قش الأرز، ومجمع إنتاج الصودا آش والسيليكون في مدينة العلمين

الجديدة، مما يسهم في تعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها وزيادة الصادرات، حيث يضم المشروع 4 مراحل مختلفة بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 172 مليون دولار، لإنتاج 45 ألف طن من السليكون المعدني سنويًا.

الخريطة الكاملة للفرص الاستثمارية في قطاع البترول قطاع البترول التكرير وتصنيع البترول البتروكيماويات البترول

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