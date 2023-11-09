هيئة البترول: 1.35 مليار دولار فاتورة استيراد الوقود في الشتاء شهريا

تتوقع الهيئة المصرية العامة للبترول، ارتفاع فاتورة الاستيراد الوقود خلال فصل الشتاء لـ 1.35 مليار دولار شهريا، وذلك عقب ارتفاعها في أغسطس لتصل لـ 1.2 مليار دولار.

وكشفت مصادر بوزارة البترول، ان الدولة توفر20 و25% من احتياجاتها من النفط والغاز عبر الاستيراد، وأن قيمة واردات الوقود من الخارج ترتفع خلال أشهر الشتاء، مع تزايد الكميات المتعاقد عليها سواء من النفط الخام أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي.

تنفيذ 49 مشروعًا في قطاع البترول والغاز باستثمارات بلغت 34 مليار دولار

وفي سياق آخر، كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه تم توقيع واستصدار 120 اتفاقية بقوانين مع الشركاء العالميين بحد أدنى من الاستثمار حوالي 22 مليار دولار وحفر 450 بئر استكشافي كحد أدنى مع منح توقيع لتنمية وإنتاج 3.1 مليار دولار، وخلال تلك الفترة تم تنفيذ 49 مشروعًا في قطاع البترول والغاز باستثمارات بلغت 34 مليار دولار، ليبلغ حجم إنتاج مصر مليون برميل يوميًا خلال العام المالي الحالي.

وتابعت الوزارة أن من أهم المشروعات التي تم تنفيذها وساهمت في تنمية وزيادة الإنتاج مشروعات تنمية ظهر، أتول، نورس شمال إسكندرية، شمال سيناء، شمال العامرية وغرب الدلتا ويأتي حقل ظهر الذي يعد درة القطاع ومصر في الاكتشافات حتى الآن، وترجع أهمية هذا الحقل ليس لتنفيذ أعمال التنمية فقط في حجمه وإنما في الوقت القياسي 28 شهرا إلى نتاج بمعدلات عالمية وكان من ضمن المشروعات التي ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي عام 2018 والعودة للتصدير.

2 مليار دولار استثمارات بمشروعات ملحة العمق وشمال صفا وجيسوم

ومن المشروعات الجاري تنفيذها، باستثمارات تقدر بحوالي 2 مليار دولار مشروعات ملحة العمق وشمال صفا وجيسوم والمرحلة العاشرة في غرب الدلتا العمق بالبحر المتوسط، وحوالي 8.4 مليار دولار خلال أعوام 2025/2024/2023، وتم هذا العام وضع خطة بالتعاون مع الشركاء الأجانب لحفر 110 بئر باستثمارات حتى الآن حفر 10 آبار.

أسفرت عن تحقيق اكتشافات بحجم يقدر بحوالي 6.2 تريليون قدم مكعب وكان من أهمها كشف "نرجس"، وهناك خطة متوسطة الأجل وهي من عام 2026 حتى عام 2030 وسيتم فيها حفر 65 بئرًا تسفر عنه المزايدة التي سوف يتم إطلاقها خلال الفترة القادمة وتوقيع اتفاقيات جديدة.