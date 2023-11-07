"البترول": الوزارة تسعى لتعظيم دور مصر كمركز إقليمى للطاقة

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تسعى خلال الفترة الماضية لتعظيم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، وذلك كون مصر تتميز بموقعها الجغرافي بين منتجي ومستهلكي البترول والغاز .

وزير البترول: نخطط لاستجلاب مـا سينتجه حقـل أفروديت إلى مصر

أضاف الملا أنه تم العمل على الاستفادة مـن ذلـك واستغلال الإمكانيات التي تملكهـا مـن بنية أساسية وخطوط أنابيب ومصانع إسالة بإدكو ودمياط لتعظيم دورها كمركز إقليمي للطاقـة، وكان هناك بعض التحديـات مـثـل قضايا التحكيم وغيرهـا، ولـكـن مـع تسويات قضايا التحكيـم ومـن خـلال الشركات تـم التعاقد على استجلاب الغاز من حقول شرق المتوسط من إسرائيل في يناير ۲۰۲۱ ومـن تاريـخ هـذا الحـدث أصبحت مصر مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الغاز، حيث يتم استقبال الغـاز فـي خـطـوط ثـم يـتـم تصـديـره مـن خـلال محطات الإسالة بعد عودتها للتشغيل، وهناك كميات يتم تصديرها للأردن مـن خلال خطوط الربط المشتركة، وكذلك تصدير الغاز للاتحاد الأوروبي وكل أسواق العالـم.

وتابع الوزير أنه جار، الآن، التنسيق ما بين مصر وقبرص والتفاوض مع الشركات هناك والتوصل لاتفاق لاستجلاب مـا سينتجه حقـل أفروديت القبرصي إلى مصر، وتـوج ذلـك بالمبادرة المصرية لتأسيس منتـدى غـاز شـرق المتوسـط فـي إحدي القمم الثلاثية باليونان في 2018، وتم تأسيس المنتدى فعلياً في مارس ۲۰۲۱، وفـي إطـار الـدور المهـم لـمصـر كمـركـز إقليمي للطاقة وتعظيم هـذا الـدور يتم تطوير الموانئ البترولية المتخصصة التي تمتلكها على البحرين الأحمر والمتوسط فلدينا ١٤ ميناء بترول متخصص وميناءين للغاز المسال، وتـم بالفعـل تطوير 5 موانئ كانت بمثابة إضافـة فـي هـذا المجال، وكان حجم التداول حوالى 93 مليون طـن فـي هـذه الموانئ سـواء خام أو منتجات بتروليـة أو غـاز مسـال.