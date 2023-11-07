الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول يرأس الجمعية العامة غير العادية لـ جاسكو

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول  والثروة المعدنية، اليوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة جاسكو المصرية للغازات الطبيعية. وقد وافقت الجمعية العامة على زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع، وتعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة لإضافة أنشطة الهيدروجين، وفصل ونقل ثاني أكسيد الكربون إلى نشاط الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

وزير البترول يترأس الجمعية العامة غير العادية لـ جاسكو 

وأكد المهندس طارق الملا خلال الاجتماع على أهمية التوسعات في الشبكة القومية للغاز الطبيعي، التي تعد الشرايين الرئيسية لتوفير إمدادات الطاقة للبلاد وتغذية قطاعات الاستهلاك الحيوية. كما أشار إلى حرص قطاع البترول على مواكبة التغيرات السريعة في منظومة الطاقة وتنمية مصادر الهيدروجين وتهيئة البنية التحتية اللازمة لذلك.

واستعرض المهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو التعديلات الخاصة بمواد النظام الأساسى للشركة وتشمل زيادة رأس المال المرخص به من 325 مليون دولار إلى 500 مليون دولار، وإضافة أنشطة إنشاء وتصنيع وتشغيل وصيانة وإدارة وتملك منشآت وخطوط ومرافق ومعدات والأجهزة اللازمة لإنتاج وتخزين ونقل وتوزيع وبيع وشراء وتصدير واستيراد الهيدروجين وكذا فصل ونقل ثاني أكسيد الكربون والقيام بكافة الأعمال والخدمات المتعلقة بنشاط الشركة، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.

كما استعرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها وفى مقدمتها توسعات محطة ضواغط الغاز بمنطقة دهشور 5، 6 بتكلفة استثمارية 190 مليون دولار والتي تهدف لزيادة كميات الغاز الطبيعى المنقولة الى جنوب مصر لتلبية الاحتياجات المتزايدة في القطاعات المنزلية والصناعية والكهرباء ومجمع انوبك الجديد لإنتاج السولار بأسيوط ، وكذلك توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية بالإسكندرية التي تشمل انشاء خط الإنتاج الرابع بطاقة 600 مليون قدم مكعب غاز يوميًا،  وبتكلفة استثمارية 450 مليون دولار من خلال ائتلاف شركتى انبى وبتروجت لزيادة قدرة المجمع على استغلال كل كميات الغاز الطبيعى المنتجة من حقول الصحراء الغربية ومنطقة شمال الإسكندرية في فصل المشتقات ذات القيمة الاقتصادية العالية وتعظيم القيمة المضافة من موارد الغاز الطبيعى.

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