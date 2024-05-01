الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الأربعاء 1-5-2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة مع التقلبات الجوية التي تشهدها محافظات الجمهورية والتي زاد البحث عنها في مختلف محافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

نرصد في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر وفقا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية حيث يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء الطرق الساحلية والزراعية والسريعة.

txt

الأرصاد: الأحوال الجوية مستقرة على أغلب الأنحاء

txt

الأرصاد: فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية.. وسيول بجنوب سيناء

حالة الطقس غدًا 

ويشهد الطقس اليوم نشاطا ملحوظا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، بسرعات تتراوح بين 30 و33 كيلومتر في الساعة.

وبينت الأرصاد أنه وفقًا لآخر صور للأقمار الصناعية يستمر تكاثر السحب الرعدية على مناطق من جنوب سيناء ️يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

تزامنًا مع الطقس الحار.. خضروات تُعطي ترطيبًا للجسم تعرف عليها

سقوط أمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تحذيرًا بشأن تقلبات الطقس (فيديو)

درجات الحرارة في محافظات مصر اليوم

القاهرة 30 18
العاصمة الإدارية 30 17
6 أكتوبر 31 17
بنها 29 17
دمنهور 29 16
المنصورة 28 16
الزقازيق 30 17
شبين الكوم 29 16
طنطا 28 16
دمياط 24 18
بورسعيد 25 17
الإسماعيلية 31 16
السويس 30 18
العريش 26 16
رفح 23 18
رأس سدر 31 18
نخل 28 13
كاترين 24 12
الطور 30 22
طابا 28 21
شرم الشيخ 33 25
الإسكندرية 25 16
العلمين الجديدة 24 15
مطروح 23 13
السلوم 24 15
سيوة 30 18
رأس غارب 32 23
الغردقة 33 23
سفاجا 34 24
مرسى علم 34 25
شلاتين 32 23
حلايب 28 24
أبو رماد 29 23
رأس حدربة 28 24
الفيوم 31 17
بني سويف 30 16
المنيا 31 16
أسيوط 31 15
سوهاج 32 19
قنا 35 21
الأقصر 34 22
أسوان 35 22
الوادي الجديد 34 21
أبو سمبل 35 21

 

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم 

txt

حالة الطقس اليوم الثلاثاء بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

txt

الزعفران.. سلاحك السري لبشرة نضرة في فصل الصيف

حالة الطقس اليوم حالة الطقس غدا حالة الطقس في القاهرة حالة الطقس في الاسكندرية درجات الحرارة اليوم هيئة الاصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم وغدا حالة الجو الطقس غدا اخبار الطقس اليوم اخبار الطقس غدا اخر اخبار الطقس اخر اخبار الطقس اليوم أخبار الطقس الطقس في الأيام المقبلة

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

الأكثر قراءة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى و الدولار

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 1 مايو 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

بدء صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

صور

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

جيروزاليم بوست: نتنياهو عالق فى القرارات المصيرية.. وإنهاء حرب غزة الخيار الأمثل

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس