حالة الطقس اليوم الأربعاء 1-5-2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة مع التقلبات الجوية التي تشهدها محافظات الجمهورية والتي زاد البحث عنها في مختلف محافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

نرصد في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر وفقا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية حيث يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء الطرق الساحلية والزراعية والسريعة.

حالة الطقس غدًا

ويشهد الطقس اليوم نشاطا ملحوظا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، بسرعات تتراوح بين 30 و33 كيلومتر في الساعة.

وبينت الأرصاد أنه وفقًا لآخر صور للأقمار الصناعية يستمر تكاثر السحب الرعدية على مناطق من جنوب سيناء ️يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

درجات الحرارة في محافظات مصر اليوم

القاهرة 30 18

العاصمة الإدارية 30 17

6 أكتوبر 31 17

بنها 29 17

دمنهور 29 16

المنصورة 28 16

الزقازيق 30 17

شبين الكوم 29 16

طنطا 28 16

دمياط 24 18

بورسعيد 25 17

الإسماعيلية 31 16

السويس 30 18

العريش 26 16

رفح 23 18

رأس سدر 31 18

نخل 28 13

كاترين 24 12

الطور 30 22

طابا 28 21

شرم الشيخ 33 25

الإسكندرية 25 16

العلمين الجديدة 24 15

مطروح 23 13

السلوم 24 15

سيوة 30 18

رأس غارب 32 23

الغردقة 33 23

سفاجا 34 24

مرسى علم 34 25

شلاتين 32 23

حلايب 28 24

أبو رماد 29 23

رأس حدربة 28 24

الفيوم 31 17

بني سويف 30 16

المنيا 31 16

أسيوط 31 15

سوهاج 32 19

قنا 35 21

الأقصر 34 22

أسوان 35 22

الوادي الجديد 34 21

أبو سمبل 35 21

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم