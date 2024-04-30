الأرصاد: فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية.. وسيول بجنوب سيناء

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد طقس مائلاً للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائلاً للبرودة ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه متوقع اليوم شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

البلاد تتأثر برياح سرعتها بين الـ30 و35 كيلو مترا

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الكتل الهوائية التي تؤثر علينا قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، منوهة بأن أن بعض المناطق ستتعرض لفرص سقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على سيناء ودهب وشرم الشيخ، وهناك سيول بجنوب سيناء.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تتأثر برياح سرعتها بين الـ30 و35 كيلو مترًا على الساعة، موضحة أن درجات الحرارة في المساء تنخفض وتصل لـ17 درجة.