حالة الطقس اليوم الثلاثاء بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

يبحث الكثيرون عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، الموافق 30 أبريل، ودرجات الحرارة بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات، قبل بدء ساعات العمل، تحسبًا لأي تقلبات في حالة الطقس، قد تغير مساء اليوم، وخاصة على طرق السفر بين المحافظات.

وتشهد حالة الطقس تشهد استقرارًا ملحوظًا، في مصر منذ بداية الأسبوع الحالي بعد تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة الأسبوع الماضي.

حالة الطقس اليوم

ويرصد الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الثلاثاء، بالقاهرة وباقي المحافظات، وفقًا لما كشفت عنه بيانات هيئة الأرصاد الجوية.

ويسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للحرارة خلال النهار، وطقس مائل للبرودة خلال الليل، مع توقعات بوقوع عدة ظواهر جوية وذلك على بعض الأنحاء، ومنها شبورة مائية صباحًا ببعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من كافة المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجميع السواحل الشمالية، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس غدًا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء طقس مستقر مائل إلى الحرارة على أغلب المحافظات، مع حدوث نشاط للرياح بغالبية الأنحاء في فترات متقطعة، وقد ستتساقط أمطار على مناطق من جنوب سيناء خلال بعض الأوقات.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط اليوم الثلاثاء، ستكون معتدلة إلى مضطربة، مع توقعات بارتفاع الأمواج ما بين 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح تكون شمالية غربية، مشيرةً إلى أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح ما بين مبلغ 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح تكون شمالية غربية.

حالة الطقس في القاهرة لمدة اسبوع

من المتوقع وفقًا لما اعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود القاهرة طقس معتدل مائل إلى الحرارة لمدة اسبوع على أن تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 30- 35.