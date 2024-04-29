الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أسعار التذاكر تبدأ بـ 5 جنيهات.. شواطئ الإسكندرية تستعد لاحتفالات شم النسيم

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية أحد أهم وجهات المواطنين للاحتفال بشم النسيم، حيث ترتفع نسب الإقبال عليها للاستمتاع بأجوء فصل الربيع والسباحة في مياه عروس البحر المتوسط.

"الدستور" رصدت في تقرير مصور من أحد شواطئ شرق الإسكندرية، أسعار دخول الشواطئ والخدمات المقدمة لقاصديها.

4 فئات سعرية للشواطئ تبدأ بـ5 جنيهات

تنقسم الشواطئ بمحافظة الإسكندرية إلى 4فئات سعرية تبدأ بـ5 جنيهات للشواطئ العامة، يليها شواطئ الخدمة لمن يطلبها والتي سعر تذكرة الدخول بها 10جنيهات، ثم الشواطئ المميزة بسعر تذكرة 15جنيها، وآخرها الشواطئ السياحية، والتي تبلغ سعر تذكرة الدخول بها 25جنيها، فضلا عن شاطئين بالمحافظة بشكل مجاني تمامًا.

يحصل رواد الشواطئ مقابل التذكرة على كرسي لكل فرد مع الحصول على شمسية لكل 4أفراد، ولكل كرسي إضافي 2جنيه، وتربيزة 2جنيه وشمسية إضافية 3جنيهات، وذلك في الشواطئ العامة والخدمة لمن يطلبها والمميزة، أما الشواطئ السياحية يبلع سعر الكرسي الإضافي 5جنيهات، والتربيزة 5جنيهات، والشمسية 10جنيهات.

خدمات مجانية على الشواطئ

تقدم محافظة الإسكندرية من خلال الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، خدمات مجانية على الشواطئ تقدم على تذكرة الدخول، وهي استخدام دورات المياه طوال اليوم بشكل مجاني، فضلًا عن استخدام وحدات تبديل الملابس الموجودة على الشاطئ مجانًا دون دفع أي رسوم إضافية على تذكرة دخول الشاطئ.
الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين

تستجيب الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية بشكل فوري لشكاوى المواطنين حال تعرض أي من رواد الشواطئ إلى محاولات فرض الإكرامية أو تحصيل رسوم غير مستحقة، أو حدوث أي مشكلة على الشاطئ.

وأعلنت عن أرقام الشكاوى من خلال بوابات الشواطئ، وعبر الصفحة الرسمية للإدارة ليتواصل المواطن مع أرقام المسؤولين ويتم الوصول إليه في الحال، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في كافة الحالات ومن بينها رد الأموال المحصلة بالإكراه، وتحذير أو فصل العامل محصل الإكرامية، وإنذار لمستأجر الشاطئ وفي حال تكرار الشكوي تصل الإجراءات المتبعة لفسخ تعاقد المستأجر، وذلك للقضاء على فرض الإكراميات واستمتاع المصطافين بالشواطئ دون إكراه على دفع أموال إضافية. 

received_1985406888523603
received_1985406888523603
received_1481815062685121
received_1481815062685121
received_3685868634988115
received_3685868634988115
received_2492040447647931
received_2492040447647931
شواطئ الإسكندرية اهالي الأسكندرية فصل الصيف شم النسيم عروس المتوسط خدمات مجانية

مواد متعلقة

ندوة "كليلة ودمنة".. أولى مشاركات مكتبة الإسكندرية بمعرض أبوظبى الدولى للكتاب

نجوم الفن يُشاركون فى ندوة محمد حفظى بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (صور)

13 فيلمًا ضمن فعاليات اليوم الخامس من مهرجان "الإسكندرية للفيلم القصير"

سفير السويد فى القاهرة يزور مكتبة الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير فنلندا لتوطيد العلاقات

"مياه الإسكندرية" تتسلم شهادة خطة سلامة ومأمونية المياه لنظام إمداد محطة فرن الجراية

مكتبة الإسكندرية تشارك في مؤتمر "الابتكار في صناعة السياحة" بمدينة العلمين

وزير الشباب والرياضة يشهد صالون رؤى الشباب بمكتبة الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

14 مليار دولار.. الحكومة تستقبل الدفعة الثانية من أموال «رأس الحكمة» خلال أيام

بعد تصريحاته عن عدم وجود أثر لفرعون موسى في مصر.. زاهي حواس يوضح

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

أول خطوة من ليفربول بشأن عقد محمد صلاح الجديد

"كل راجل ليلتين".. ميار الببلاوي تنهار من البكاء بسبب شيخ أزهري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق