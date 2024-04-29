أسعار التذاكر تبدأ بـ 5 جنيهات.. شواطئ الإسكندرية تستعد لاحتفالات شم النسيم

شواطئ الإسكندرية أحد أهم وجهات المواطنين للاحتفال بشم النسيم، حيث ترتفع نسب الإقبال عليها للاستمتاع بأجوء فصل الربيع والسباحة في مياه عروس البحر المتوسط.

"الدستور" رصدت في تقرير مصور من أحد شواطئ شرق الإسكندرية، أسعار دخول الشواطئ والخدمات المقدمة لقاصديها.

4 فئات سعرية للشواطئ تبدأ بـ5 جنيهات

تنقسم الشواطئ بمحافظة الإسكندرية إلى 4فئات سعرية تبدأ بـ5 جنيهات للشواطئ العامة، يليها شواطئ الخدمة لمن يطلبها والتي سعر تذكرة الدخول بها 10جنيهات، ثم الشواطئ المميزة بسعر تذكرة 15جنيها، وآخرها الشواطئ السياحية، والتي تبلغ سعر تذكرة الدخول بها 25جنيها، فضلا عن شاطئين بالمحافظة بشكل مجاني تمامًا.

يحصل رواد الشواطئ مقابل التذكرة على كرسي لكل فرد مع الحصول على شمسية لكل 4أفراد، ولكل كرسي إضافي 2جنيه، وتربيزة 2جنيه وشمسية إضافية 3جنيهات، وذلك في الشواطئ العامة والخدمة لمن يطلبها والمميزة، أما الشواطئ السياحية يبلع سعر الكرسي الإضافي 5جنيهات، والتربيزة 5جنيهات، والشمسية 10جنيهات.

خدمات مجانية على الشواطئ

تقدم محافظة الإسكندرية من خلال الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، خدمات مجانية على الشواطئ تقدم على تذكرة الدخول، وهي استخدام دورات المياه طوال اليوم بشكل مجاني، فضلًا عن استخدام وحدات تبديل الملابس الموجودة على الشاطئ مجانًا دون دفع أي رسوم إضافية على تذكرة دخول الشاطئ.

الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين

تستجيب الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية بشكل فوري لشكاوى المواطنين حال تعرض أي من رواد الشواطئ إلى محاولات فرض الإكرامية أو تحصيل رسوم غير مستحقة، أو حدوث أي مشكلة على الشاطئ.

وأعلنت عن أرقام الشكاوى من خلال بوابات الشواطئ، وعبر الصفحة الرسمية للإدارة ليتواصل المواطن مع أرقام المسؤولين ويتم الوصول إليه في الحال، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في كافة الحالات ومن بينها رد الأموال المحصلة بالإكراه، وتحذير أو فصل العامل محصل الإكرامية، وإنذار لمستأجر الشاطئ وفي حال تكرار الشكوي تصل الإجراءات المتبعة لفسخ تعاقد المستأجر، وذلك للقضاء على فرض الإكراميات واستمتاع المصطافين بالشواطئ دون إكراه على دفع أموال إضافية.

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