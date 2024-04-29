الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ندوة "كليلة ودمنة".. أولى مشاركات مكتبة الإسكندرية بمعرض أبوظبى الدولى للكتاب

ندوة كليلة ودمنة
ندوة كليلة ودمنة بمعرض أبوظبى الدوى للكتاب

شهدت، اليوم، فعاليات مشاركة مكتبة الإسكندرية  المكثفة بالبرنامج الثقافي لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته 33 ندوة بعنوان "كليلة ودمنة"، قدم من خلالها الدكتور محمد سليمان؛ رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية إطلالة حول مخطوطات كليلة ودمنة.

تناولت المحاضرة أهمية كليلة ودمنة فى الواقع المعاصر، وأصل النص بداية من الأصل الهندي وإلى الفارسي وإلى العربي والترجمات الكثيرة التى تصل إلى عشرين لغة ترجمت إليها.

كما تناولت الطبعات المبكرة للمستشرقين بداية من طبعات المستشرق الفرنسي "دي ساسي" والاستعانه بالمخطوطات الباريسية والمصرية، ثم الطبعات الشامية، على رأسها طبعتها اليازجي وطبارة ثم طبعة لويس شيخو ثم طبعة عبدالوهاب عزام بتقديم طه حسين، وعرض لأهم المخطوطات والأقدم منها، سواء مخطوطات مكتبة أيا صوفيا أو المخطوطات الموجودة فى المكتبة الوطنية الفرنسية.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تشارك بمشاركة متميزة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي انطلقت أعمال دورته الـ33 من يوم 29 أبريل وتستمر حتى 5 مايو المقبل، الذي يقوم بتنفيذه مركز أبوظبي للغة العربية برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حيث تشارك المكتبة بركن خاص في جناح مكتبات العالم، علاوة عن المشاركة المكثفة في البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض بالعديد من الندوات والمحاضرات لمسئولي مكتبة الإسكندرية.

وقال الدكتور أحمد عبدالله زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة تشارك في هذه الدورة بمشاركة فاعلة، خاصة أن جمهورية مصر العربية هي ضيف الشرف، وأن الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ هو الشخصية المحورية للمعرض، لأنه عميد الرواية العربية، وهو أول عربي يحصل جائزة نوبل. 

وأضاف “زايد” أن المكتبة تشارك بركن خاص في جناح مكتبات العالم، كما يشارك وفد رفيع المستوى من المكتبة في برنامج الفعاليات، حيث يشارك الدكتور أحمد زايد في الندوة الافتتاحية للشخصية المحورية وضيف الشرف بعنوان "نجيب محفوظ.. مرآة للتاريخ والمجتمع". 
 

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مكتبة الاسكندرية البرنامج الثقافي معرض أبو ظبي الدولي قطاع التواصل الثقافي كليلة ودمنة

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