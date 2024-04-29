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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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13 فيلمًا ضمن فعاليات اليوم الخامس من مهرجان "الإسكندرية للفيلم القصير"

مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

تشهد فعاليات اليوم الخامس من مهرجان "الإسكندرية للفيلم القصير"، في دورته العاشرة، عرض 13 فيلمًا ضمن مسابقاته المختلفة، وذلك بدءًا من الساعة الخامسة والنصف من مساء الإثنين، بسينما مترو بوسط الإسكندرية.

أفلام مسابقات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير 


ويعرض ضمن المسابقة الروائية الدولية، أفلام "جنازة باي-وو" (كوريا الجنوبية) من إخراج بيوم-جيو لي، "الغرفة 217" (كردستان، العراق) من إخراج سروشت أباراش، "مارثا" (بلجكيا) من إخراج ليو ميدارد، "التدخل" (آيسلندا) من إخراج جونور مارتينسدوتير شلوتر.

وضمن مسابقة التحريك الدولية، تعرض أفلام "الجنيِة الساحرة" (بلجكيا) من إخراج سيدريك ايجودت - دافيد فان دي واي، "إيثل" (سويسرا) من إخراج بياتريس يجي، "عند نهاية حرب" (إيطاليا) من إخراج سيمون ماسي.
في حين يعرض فيلمي "اللقطة المثالية: أنتاركتيكا" (الولايات المتحدة الأمريكية) من إخراج كوين هاليك، و"حواديت ايكنجي" للمخرجة مروة الشرقاوي ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الدولية. 


أما مسابقة الفيلم العربي، فيعرض فيلمي "عذر أجمل من ذنب" (البحرين) من إخراج ھﺎﺷﻢ ﺷﺮف، و"أقولك على سر؟" (مصر) من إخراج محمد علوي.


وفي مسابقة الطلبة المصريين يعرض فيلمي "تمنتاشر خمسة وعشرين" (الجامعة الألمانية بالقاهرة) من إخراج بسنت جرواني، "غريب في بيتي" (جامعة القاهرة – كلية الإعلام) من إخراج أحمد صابر.

تتكون إدارة مهرجان "الإسكندرية للفيلم القصير" من محمد محمود رئيسًا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة آكت، أفلام مصر العالمية، محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.

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