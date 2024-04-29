الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"مياه الإسكندرية" تتسلم شهادة خطة سلامة ومأمونية المياه لنظام إمداد محطة فرن الجراية

مياه الإسكندرية تتسلم
مياه الإسكندرية تتسلم شهادة خطة سلامة ومأمونية المياه

تسلم المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، شهادة اعتماد خطة سلامة ومأمونية المياه لنظام إمداد محطة مياه فرن الجراية الإصدار الأول والمعتمدة من اللجنة العليا للمياه وبتوقيع وزير الصحة والسكان.

جاء ذلك بحضور فريق عمل الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه والصرف بالشركة القابضة وهم: الدكتور وليد حسنى، الدكتور محمد السيد، الدكتور علاء سالم، وفرق العمل الداخلية من القطاعات والإدارات العامة والإدارات التنفيذية بالشركة.

بدأت مراسم التسليم بكلمة المهندس أحمد جابر بالترحيب بأعضاء لجنة الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة، ومن ثم أكد على حرص شركة مياه الشرب بالإسكندرية على تفعيل وتطبيق منهجية سلامة ومأمونية المياه للحفاظ على الصحة العامة كأحد أهم عناصر الارتقاء بجودة المياه والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت الدكتورة لمياء مصطفى رئيس قطاع المعامل بالشركة أن خطط سلامة ومأمونية المياه تعد الضمانة الأكثر فاعلية للحد من المخاطر الصحية والبيئية المتعلقة بالمياه، كما أن تطبيقاتها تنعكس بالإيجاب علي كافة مؤشرات الأداء.

وأشادت بدور فريق عمل الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه المتميز، حيث شهدت إنجازا باعتماد 7 شهادات لسلامة ومأمونية المياه بفضل تعاون جميع فرق العمل الداخلية بالشركة، بالإضافة لدور فرق العمل الخارجية بكل من وزارات  الصحة والبيئة والموارد المائية والرى.

وأوضح الدكتور أحمد الشامى مدير عام سلامة ومأمونية المياه أن الفترة الماضية شهدت حجم أعمال كبير فى مجال سلامة ومأمونية المياه فى ظل كميات المياه المنتجة، والتى تخدم عددا كبيرًا من إجمالى سكان محافظة الإسكندرية، فضلا عن عدد الخطط التى تم الإنتهاء منها، كما أشاد بحجم التعاون بين كافة القطاعات فى إعداد خطط سلامة ومأمونية المياه.

كما تقدم المهندس أحمد جابر بالشكر والتقدير للإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه والصرف بالشركة القابضة على دعمها المستمر لخطط سلامة ومأمونية المياه وقطاع المعامل وفريق عمل الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه، متمنيا لشركتنا الغالية مزيدا من التقدم والنجاح.

شركة مياه الشرب سلامة ومأمونية المياه الإصدار الأول وزير الصحة والسكان الصحة العامة

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