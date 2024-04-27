السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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منها "النداء الأخير".. 13 فيلمًا ضمن عروض اليوم الثالث بـ"الإسكندرية للفيلم القصير"

عروض مهرجان الإسكندرية
عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

تشهد فعاليات اليوم الثالث من مهرجان "الإسكندرية للفيلم القصير"، في دورته العاشرة، عرض 13 فيلمًا ضمن مسابقاته المختلفة، بدءًا من الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت، بسينما مترو بوسط الإسكندرية.

ويعرض ضمن المسابقة الروائية الدولية، أفلام "القلادة" (المملكة المتحدة، إثيوبيا) من إخراج روث هوندوما، "الترعة" (مصر) من إخراج جاد شاهين، "وهذا كل شيء لعيد الميلاد هذا" (بلغاريا) من إخراج بيتر فولتشيف، "النداء الأخير" (المملكة المتحدة) من إخراج هاري هولاند، "ست سنوات ثلاثة أشهر واثنا عشر يوما" (سويسرا، ألمانيا) من إخراج إيليا باوماير، و"الدورادو" (بلجيكا، إيطاليا) من إخراج ماثيو فولبى.  

وضمن مسابقة التحريك الدولية، تعرض أفلام "أوروبا بصفيحة" (فرنسا) من إخراج صموئيل ألباريك وتوماس تريشيه، "مييسوفي" (إستونيا) من إخراج ليسي جرونبيرج، و"أثقل طلب" (ألمانيا) من إخراج بيتر بووينج.   

أما ضمن مسابقة الفيلم العربي، فيعرض فيلمي "شدة ممتدة" (السعودية) من إخراج سلطان ربيع، و"إلى ريما" (مصر) من إخراج حسام جمال. 

وضمن مسابقة الطلبة المصريين، يعرض فيلمي "هذا اليوم" (معهد السينما بالإسكندرية) من إخراج محمود صادق، و"مخاميخو" (جامعة فاروس – قسم فنون الميديا) من إخراج حبيبة خالد. 

وأقام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في الواحدة ظهر اليوم بسينما مترو بمحطة الرمل عرض لبرنامج "سينما المكفوفين "والذي شهد تفاعل كبير من الحاضرين سواء جمهور المكفوفين من ضعاف السمع والبصر وعائلتهم أو من ضيوف المهرجان كونها تجربة فريدة يستحدثها المهرجان لاول مره  ومن الافلام التي عرضت  " تربية ستات" و" هذا اليوم" و"مكالمة خاصة" بجانب فيلم" نور عيني"للمخرج مهند دياب والذي يتحدث  عن ذوي الاعاقات البصرية حول العالم وتم تصوير الفيلم في 7دول.

وتتكون إدارة مهرجان "الإسكندرية للفيلم القصير" من محمد محمود رئيسًا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة آكت، أفلام مصر العالمية، محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.

الإسكندرية للفيلم القصير مسابقة الطلبة المصريين مسابقة التحريك الدولية المسابقة الروائية عرض 13 فيلم ا

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