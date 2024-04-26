رغم رفع الراية الحمراء.. شواطئ الإسكندرية مفتوحة فى أول أيام التوقيت الصيفى (فيديو)

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، إقبالًا متوسطًا من أهالي المدينة، في أول أيام تطبيق التوقيت الصيفي، رغم نشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة، عقب انتهاء الموجة الحارة التي استمرت لمدة يومين.

ورفعت الشواطئ اليوم الراية الحمراء، لتحذير المواطنين من ارتفاع البحر، وشدة التيارات المائية، والتزام المواطنين بالمساحات الآمنة للسباحة، وعدم نزول البحر في الشواطئ المفتوحة.

ورصدت عدسة "الدستور" توافد المواطنين على شواطئ شرق الإسكندرية التي تتميز بتواجد حواجز للأمواج، ما يجعل السياحة بها أكثر أمانًا، كما حرص الرواد على الاستمتاع بالأجواء على رمال البحر، وممارسة العديد من الأنشطة والألعاب على البحر مثل كرة القدم وكرة المياه والركت أبرز الالعاب الشاطئية.

شواطئ الإسكندرية

وتتنوع شواطئ الإسكندرية بالقطاعين الشرقي والغربي إلى 4 فئات سعرية لتذكرة الدخول والخدمات، التي تتضمن شواطئ عامة بسعر التذكرة 5جنيهات، وشواطئ الخدمة لمن يطلبها سعر التذكرة 10جنيهات، وشواطئ مميزة، سعر التذكرة 15 جنيها، وشواطئ سياحية سعر التذكرة 25 جنيها، بالإضافة إلى شاطئين بشكل مجاني تمامًا بمنطقة المندرة ومنطقة الأنفوشي.

ألوان رايات البحر

وتعبر ألوان الرايات على الشواطئ عن حالة البحر، حيث تدل الراية الحمراء عن التحذير من السباحة بسبب اضطراب البحر وشدة التيار، أما الراية الصفراء فهي تدل على أن البحر معتدل ولكن هناك تحذيرات في بعض المناطق ويجب اتباع تعليمات المنقذ والسباحة في المناطق الآمنة، والراية الخضراء هي راية الآمان والتي تدل أن حالة البحر تسمح بالسباحة بأمان.



تعليمات لقضاء مصيف آمن

وللاستمتاع بشواطئ عروس البحر بأمان خلال فصل الصيف، يجب على جميع رواد الشواطئ الالتزام بتعليمات السلامة المتواجدة على جميع الشواطئ، التي تتضمن الإرشادات الخاصة بمواقيت السباحة من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً والمناطق الآمنة المخصصة للسباحة خلال رفع الرايات التحذيرية.

شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية