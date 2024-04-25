بأغاني سيد درويش.. انطلاق حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

انطلق مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة، بمسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، بحضور عدد من الفنانين، وصناع الأفلام، وأعضاء لجان تحكيم مسابقات المهرجان التي تستمر فعالياته من 25 حتى 30 أبريل الجاري.

الفعاليات

بدأت الاحتفالية بفقرة فنية غنائية على إيقاع الطبلة والدِف على لفرقة فلكلوريتا، والتي قدمت عدد من الاغاني المصرية والسكندرية أبرزها أغاني خالد الذكر سيد درويش.

وشهد حفل الافتتاح حضور الفنان سيد رجب، والفنانة رانيا يوسف، والفنانة سلوى محمد علي، والفنان حمزة العيلي، والمنتج محمد العدل الرئيس الشرفي للمهرجان.

ويكرم المهرجان ثلاثة من صناع الأفلام وهم الفنان سيد رجب، المصور والمخرج إسلام كمال، ومنفذ الديكور وصانع التروكاج أحمد عرابي.

وتشمل مسابقات المهرجان: مسابقة الأفلام الروائية- دولي، مسابقة الأفلام الوثائقية- دولي، مسابقة أفلام التحريك- دولي، مسابقة الطلبة - للمصريين، وأعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن أعضاء لجان تحكيم عدد من المسابقات في الدورة العاشرة.

وكشفت إدارة المهرجان عن قائمة أفلامه التي سيتم عرضها خلال فعالياته والتي تتسع لتشمل تشكيلة مختارة من أهم الإنتاجات العالمية والإقليمية والمصرية التي شاركت في أبرز المهرجانات السينمائية حول العالم، بجانب محاولة استكشاف أصوات جديدة من المواهب، وتضم "مسابقة الأفلام الروائية- دولي، مسابقة الأفلام الوثائقية- دولي، مسابقة أفلام التحريك- دولي، مسابقة الطلبة - للمصريين".

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية والطلبة، كل من: الدكتورة نائلة عمارة، عميد كلية الإعلام جامعة فاروس، الفنان أحمد مجدي، ممثل ومخرج ومنتج مصري، العماني حميد بن سعيد بن راشد العامري، سيناريست ومخرج أفلام روائية وتسجيلية قصيرة، أما لجنة تحكيم "جمعية نقاد السينما المصريين" فتضم كل من: د. ناجي وديد فوزي المخرج والمصور السينمائي وأستاذ النقد السينمائي بأكاديمية الفنون، والناقدة ناهد صلاح، الكاتبة والناقدة السينمائية وعضو نقابة الصحفيين المصريين، الصحفي والناقد وائل سعيد، كاتب وناقد مصري وصحفي حر.

ويعد مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

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