"الإسكندرية الأزهرية" تعلن الفائزين بمسابقة المعلمة القدوة لرياض الأطفال

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، عن المعلمة الفائزة بمسابقة "المعلمة القدوة" لرياض الأطفال لعام 2023/2024م، وحصلت المعلمة شيماء مصطفى، معلمة رياض الأطفال بروضة معهد البرج النموذجي، على لقب "المعلمة القدوة" على مستوى المنطقة لهذا العام.

المعلمات المشاركات تميزن بتقديم الأنشطة التفاعلية واستخدام الذكاء الاصطناعي

كما حصلت المعلمة إسراء أحمد من روضة معهد الشهيد وليد على المركز الثاني شرفيّا؛ وقد تميزت المعلمات المشاركات بتقديم الأنشطة التفاعلية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقديم أفكار أكثر إبداعًا وتميزًا، وربطها بالوعي الديني؛ وتم تكريم جميع الفائزات على مستوى المنطقة.

وتقدم رئيس الإدارة المركزية وجميع العاملين بها، بخالص التهنئة لإدارة غرب الأزهرية وإدارة العامرية وللمعلمتين الفائزتين، متمنيًا لهما دوام التميز والرقى، معربًا عن شكره وتقديره لجميع القائمين على المسابقة، التي تهدف إلى تحفيز المعلمات وغرس روح التنافس في نفوسهن وتكريمهن على ‏ما ‏يقمن به من جهد مع الأطفال.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس المنطقة، وإشراف أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، والأستاذة نعمة علام، مدير رياض الأطفال بالمنطقة، وابتسام درويش، مدير إدارة الجودة، والمهندسة وفاء جويد، مدير الكمبيوتر التعليمي، وفي حضور ثناء أبو المجد، مدير الكتب والمكتبات، وكمال حسن من الشئون الإدارية بالمنطقة.

تصفيات مشروع تحدي القراءة العربي

وكانت قد تمت تصفيات مشروع تحدي القراءة العربي، الموسم الثامن، على مستوى المناطق الأزهرية لمدة يومين؛ والذى شاركت فيه منطقة الإسكندرية الأزهرية بإشراف اللجنة التنسيقية للمشروع، والتي يرأسها الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية،

وشارك في هذه المسابقة الطالبة جنى محمود أحمد حماد، من معهد فتيات سيدي بشر بإدارة المنتزه، صاحبة المركز الأول على مستوى منطقة الإسكندرية، والطالب محمد أحمد حسن، من معهد أبو قير الإعدادي الثانوي التابع لإدارة المنتزه؛ وتتمنى لهما المنطقة تحقيق الفوز والنجاح والتقدم.

الفائزين بمسابقة المعلمة القدوة لرياض الأطفال

الفائزين بمسابقة المعلمة القدوة لرياض الأطفال