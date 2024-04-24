محاضرات توعوية للفريق الطبي والإداري بجامعة الإسكندرية

عقد المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة بـالإسكندرية، مجموعة من المحاضرات التوعوية، رفع التوعية الصحية لدي الفريق الطبي والاداري بجامعة الإسكندرية، فى إطار التعاون بين المركز الإفريقي برئاسة الدكتورة ميرفت السيد، والادارة العامة لشئون المكتبات بجامعة الإسكندرية بالتنسيق مع اللواء محمد فتحي أبو النصر أمين عام جامعة الاسكندرية، وصلاح فاروق باشا، مدير عام شئون المكتبات بجامعة الاسكندرية.



اشتمل برنامج المحاضرات على عدة مجموعة موضوعات منها: الإسعافات الأولية "الإنعاش القلبى الرئوي"، العنف ضد المرأة، الصحة النفسية، إدارة الأزمات وحل المشكلات، وذلك بقاعة التدريب بالإدارة العامة لشئون المكتبات الجامعية، وتم عقد 14 محاضرة توعوية.



وألقى محاضرة الإسعافات الأولية والإنعاش القلبى الرئوي، الدكتور سامح عرب، استاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وتناولت إرشادات عن كيفية التعامل مع حالات التوقف المفاجئ للقلب والتنفس، وطرق الانعاش وذلك بالنسبة للبالغين والاطفال والرضع، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع حالات الاختناق التى قد تؤدى إلى توقف القلب والوفاة إذا لم يتم التعامل معها باسرع ما يمكن، وما هي العلامات الداله على الوفاه والعلامات الداله على الحياه، وأهم الإرشادات اثناء تنفيذ الإنعاش القلبى والرئوي للمصاب وعوامل الأمان والخطر اثناء التنفيذ، وكيفية استخدام جهاز الصدمات الكهربائية حال توفرة بالمكان.



كما حاضر بمحاضرة ⁠العنف ضد المرأة، الدكتورة إيمان منا، عضو المجلس القومي بالمرأة، حيث شملت المحاضرة مجموعة من المحاور الرئيسية وفقا لخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 لتمكين المرأة وهى المحاور الاستراتيجية للمرأة المصرية، متضمنة التمكين السياسى والتمكين الاقتصادى والتمكين الاجتماعى وتمت خلالها مناقشه حول ملف العنف ضد المرأة وآليات مواجهة العنف، وأيضا تضمت المحاضرة تنمية المرأه المصرية والتنشئة الأسرية وذلك من خلال طرح بعض النماذج والأمثلة.



وألقى محاضرة الصحة النفسية الدكتورة إلهام فياض أستاذ الصحة النفسية بكلية التمريض جامعة الاسكندرية، والدكتورة أمنية نصار مدير الإدارة المركزية للجودة بمستشفيات جامعة الإسكندرية، وتناولت أهم التوصيات عن المفهوم السلبي والمفهوم الإيجابي للصحة النفسية وما هي السمات التي تدل على توافر الصحة النفسية للشخص، وتضمنت كلمتها أربعة محاور رئيسية هى: مفهوم الصحة النفسية، والمرض النفسى، ومؤشرات يجب أن تؤخد بالاعتبار لتشخيص مبكر للمرض النفسى، وأنواع المرض النفسى، ومن أمثلتها: الاكتئاب، وأهم عوامله والاكتئاب ثنائى القطب، والاضطرابات السلوكية منها: اضطرابات السلوك الفوضوى والمعادى للمجتمع، إضطراب القلق، إضطراب الأكل، واضطراب ما بعد الصدمة.



وحاضر بمحاضرة إدارة الازمات وحل المشكلات الدكتور أحمد قاسم دكتوراه مهنية في إدارة الأعمال، وذلك لطرح الطرق لصحة نفسية متوازنة لأفراد المجتمع.

محاضرات توعوية بالتعاون مع المركز الإفريقي

محاضرات توعوية بالتعاون مع المركز الإفريقي

محاضرات توعوية بالتعاون مع المركز الإفريقي