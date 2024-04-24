الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

سامح فوزى: ثقافة التسامح تحتاج إلى التربية المدنية فى المدارس

الدكتور سامح فوزي
الدكتور سامح فوزي خلال ورشة العمل

أكد الدكتور سامح فوزي الكاتب والروائي، كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، أن مفاهيم التنوع وقبول الآخر والتسامح ونبذ التعصب صارت جزءً من الخطابات السياسية والإعلامية والثقافية في المجتمع بعد أن كانت محل سجال في التسعينيات.

 

 وأضاف أن هناك مناخا محافظا اجتماعيا وثقافيا يسوغ التعصب، وغياب التسامح، وهو ما نراه في بعض الأحداث الاجتماعية، وخطابات الكراهية علي مواقع الإنترنت. 

 

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في ورشة العمل بعنوان “نبذ العنف والتسامح وقبول الآخر والمساواة الجندرية” التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان. 

 

آليات أساسية لتعزيز ثقافة التنوع وقبول الآخر

وأوضح الدكتور سامح فوزي أن هناك آليات أساسية لتعزيز ثقافة التنوع وقبول الآخر أبرزها نشر قيم التربية المدنية في المدارس، ومواجهة الخطابات التحريضية علي العنف في الفضاء الرقمي، وحث المؤسسات وخاصة الثقافية والأكاديمية على تطبيق قيم التسامح والتنوع وقبول الاختلاف في عملها وأروقتها دون الاكتفاء بالدعوة إليها. 

 

ودعا فوزي إلى تطوير مبادرات للتنمية تشمل فئات متنوعة في المجتمع، مما يخلق المعرفة المتبادلة، والحفاظ علي المصالح المشتركة بينهم. 

 

ولفت إلى أن العديد من المؤسسات في المجتمع تتبني قياداتها خطابات متطورة وبناءة، في حين أن المستويات الإدارية المختلفة في هذه المؤسسات قد لا يصلها هذا الفكر المتطور، وتتصرف في سياق نظرتها التقليدية. 

 

الدولة قامت في السنوات الأخيرة  بجهود لدعم التنوع والتعايش

واختتم الدكتور سامح فوزي حديثه بالتأكيد على الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة لدعم التنوع، والتعايش، والتصدي للمشكلات المتوارثة. 

 

يذكر أن ورشة العمل لنبذ العنف والتسامح وقبول الآخر والمساواة الجندرية، تستمر لمدة يومين، وأدار الجلسة الخبير في حقوق الإنسان مجدي عبد الحميد، وتحدثت فيها أيضا ضحى عاصي الأديبة وعضو مجلس النواب.

مكتبة الاسكندرية التسامح ونبذ التعصب نبذ العنف والتسامح المساواة الجندرية المجلس القومي لحقوق الإنسان

مواد متعلقة

محافظ الإسكندرية يناقش تعزيز التعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان

صدى كبير لمقاطعة الأسماك بالإسكندرية.. والحملة: مستمرون حتى انخفاض الأسعار

"خدمة المجتمع" بجامعة الإسكندرية يناقش ملف محو الأمية

خليه يعفن.. أهالى الإسكندرية: مقاطعة الأسماك الحل الوحيد لمواجهة جشع التجار

محافظ الإسكندرية: رصف 13 شارع بأحياء عامرية أول وثان خلال 2024

"حياة كريمة" طوق نجاة لأهالي برج العرب والأهالي: حققت طفرة حقيقية بالقرى

مكتبة الإسكندرية تشهد فعالية "مصر: حكاية الإنسان والمكان"

إزالة 399 حالة إشغال.. تواصل حملات التصدي للتعديات على الطرق بالإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل.. سماع دوى انفجارات فى مدينة خاركيف الأوكرانية جراء القصف الروسى

عاجل.. برنامج الأغذية العالمى: نصف سكان قطاع غزة يعانون من الجوع

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2024 والتسجيل لشهر مايو

غرق سيارة عريس وزوجته برشيد ووفاة صديقة العروس

عاجل.. "حزب الله" يرد على غارة إسرائيلية بإطلاق عشرات من صواريخ كاتيوشا

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

صور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك