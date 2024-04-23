"حياة كريمة" طوق نجاة لأهالي برج العرب والأهالي: حققت طفرة حقيقية بالقرى

تعد مبادرة حياة كريمة بمثابة طوق نجاة، لأهالي برج العرب القديم بالإسكندرية، حيث حققت تغيير شامل، وامتدت يد التطوير للقرى والنجوع، من خلال المشروعات التنموية المهمة التي شهدتها قرى برج العرب في كافة القطاعات، وتوفر للأهالي حياة كريمة وخدمات متميزة حرموا منها على مدار سنوات طويلة.

حياة كريمة حققت آحلامًا كثيرة كنا نتمناها

وأكد أهالي برج العرب القديم أن مشروعات حياة كريمة حققت لهم أحلامًا كثيرة، من توفير خدمات ووحدات صحية ومدارس وبنية تحتية وطرق وغيرها من المشروعات المتعددة.

وقال رجب ربيع إن مبادرة حياة كريمة قدمت الكثير من الخدمات للقرى والنجوع التي كانت تعاني من الإهمال على مدار أكثر من 40 عامًا، مشيرًا إلى أنه تم تطوير وإنشاء وحدات صحية، فضلا عن المدارس التي كانت معاناة للاطفال وأسرهم سابقًا بسبب ابتعادها وقلة إعدادها.

وأضاف لـ"الدستور" أن مشروعات الصرف الصحي وشبكات المياه، ومراكز الخدمات من أبرز المشروعات التي كانت تحتاجها قرى برج العرب وتحققت من خلال مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

واشارت ناصرة السيد، إلى أن احلام أمس أصبحت اليوم حقيقة، حيث أن أهالي برج العرب كانت معاناتهم كبيرة بسبب نقص الخدمات والتي تأتي على رأسها الصرف الصحي الذي لم يكن يتواجد بالقرى، وتم من خلال مبادرة حياة كريمة.

وأضافت إلى أن هناك طفرة تنموية كبيرة في القرى من تواجد مراكز الشباب والأطفال، ووحدات صحية ونقاط إسعاف، ومد شبكات المياه وغيرها، مشيرة إلى أن مع انتهاء كافة المشروعات ستكون برج العرب شكل جديد ومختلف.

حياة كريمة نجحت في تغيير شكل الدولة بصورة غير مسبوقة

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن مبادرة حياة كريمة، نجحت فى تغيير شكل الدولة المصرية بصورة غير مسبوقة على المستوى الإقليمى، وإقامة بنية تحتية متطورة وتقديم خدمات مجتمعية متكاملة، والوصول بمصر إلى المكانة التي تستحقها، مشيرًا إلى إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دعم الفئات المهمشة، واطلاقه العديد من المبادرات الصحية والمجتمعية فى كل ربوع الوطن، ومن ضمنها مبادرة "حياة كريمة".

واضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن الإسكندرية شهدت العديد من مشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى ونجوع مركز ومدينة برج العرب القديم، شملت قطاعات: التنمية المحلية، والشباب والرياضة، والتعليم والقطاع الزراعي، فضلا عن البنية التحتية من مشروعات الصرف الصحي، ومحطات الصرف والمعالجة، وشبكات المياه والكهرباء، والطرق.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات في كافة القطاعات ومنها 4 مشروعات خدمية بنسبة 100% في بالقُرى التي يتم تنفيذ مبادرة حياة كريمة بها، فضلا عن الانتهاء من 22 مشروعًا خاصًا بقطاع التعليم ما بين إنشاء جديد، وتوسعات، فضلًا عن رفع كفاءة وصيانة 16 مدرسة بقُرى حياة كريمة، كما تم الانتهاء من وحدات صحية، ونقاط إسعاف، فضلا عن الإنتهاء من إنشاء عيادة بيطرية بقرية بهيج نظرًا لحاجة الأهالي لوجود عيادة بيطرية تخدمهم، وتسهم بشكل ملحوظ في خدمة أكبر عدد من مربي الماشية وتقديم الخدمات البيطرية لهم بما يساعد على تنمية الثروة الحيوانية.

وأكد أن الإسكندرية تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ ما تسعى إليه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا وتنفيذ كافة الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان“ حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن بجانب الانجازات التي قامت بها مبادرة حياة كريمة في قري برج العرب القديمة، هناك أيضًا تعاون الكبير بين محافظة الإسكندرية وصندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لتوفير حياة كريمة للمواطنين ورفع العبء عن كاهل الأهالي في المناطق الأشد احتياجًا.

تطوير 6 مناطق عشوائية بالإسكندرية

واضاف أنه تم تطوير ورفع كفاءة 6 مناطق عشوائية هى: (العصافرة قبلي، وسيدى بشر، ودانا والمحروسة، وعزبة محسن، والدخيلة الجبلية، والحضرة الجديدة) وذلك بعد أن تم إدخال العديد من الخدمات لها مثل:(تنفيذ مشروعات صرف صحى لخدمة المناطق، وإنارة الشوارع، ورصفها عقب الانتهاء من المشروعات الخدمية)، كما تم البدء فى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لمنطقة المعمورة البلد، بتكلفة تقدر بنحو 2.5 مليون يورو، بتمويل من الاتحاد الأوروبى والوكالة الألمانية وصندوق التنمية الحضرية، ومن المقرر إقامة العديد من المشروعات بهذه المنطقة.

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