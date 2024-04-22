الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"صيدلة الإسكندرية" تعقد ملتقى توظيفيًا لطلابها وخريجيها

الملتقى التوظيف بكلية
الملتقى التوظيف بكلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية

تنظم كلية الصيدلة بـجامعة الإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد المصري لطلاب كلية صيدلة بالإسكندرية، على مدار أيام 21 و22 و23 من شهر أبريل الجاري "الملتقى التوظيفى" للطلاب والخريجين، وذلك بمقر كلية الصيدلة، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.

 

الملتقى يوفر تدريبًا فى مختلف مجالات الصيدلة

 وأشارت الدكتورة مرفت قاسم، عميد كلية الصيدلة، في بيان، اليوم الإثنين، إلى أن الملتقى يوفر عددا كبيرا من فرص العمل والتدريب في مختلف مجالات الصيدلة، ويتيح الفرصة للطلاب التعرف على مجالات سوق العمل المختلفة، وإعدادهم لمحاكاة سوق العمل، فضلًا عن تقديم فرص عمل للخريجين.

وأضافت أن الملتقى التوظيفي يعقد بشكل نموذجى، باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتسهيل مشاركة الطلبة من خلال استخدام Google form لتقديم السيرة الذاتية لكل متقدم، كما تقوم الشركات باستخدام خاصية الـQR code لاستقبال السيرة الذاتية من المتقدمين بشكل أسرع.

ولفتت إلى أن الملتقى التوظيفي تشارك فيه مجموعة من الرعاة من الشركات والمؤسسات الصيدلانية، بالإضافة إلى عدد من الصيدليات، ويتواجد أيضًا شركاء الاتحاد المصري لطلاب كلية صيدلة بالإسكندرية.
وكان قد عقد مجلس أمناء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية اجتماعه أمس، برئاسة محمد فتحي أبوالنصر، أمين عام الجامعة، حيث استعرض مع أمناء الكليات استكمال الاستعدادات الإدارية الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2023/ 2024، وضرورة الالتزام بالانضباط الإدارى والأداء المتميز لتتم أعمال المراقبة والملاحظة على الوجه الأكمل.

وناقش المجلس دور الكليات إداريًا فى الاستعداد للمشاركة في مسابقة "جائزة مصر للتميز الحكومى- الدورة الرابعة 2024"، بهدف تشجيع التنافس الفردى والمؤسسى لنشر ثقافة التميز بالجهاز الادارى للجامعة.

وأكد على أمناء الكليات ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة لتدقيق البيانات وتحديثها على قاعدة بيانات مركز المعلومات.

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