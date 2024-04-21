الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بسعة 70 سريرا.. افتتاح مركز علاج الإدمان بمستشفى المعمورة للطب النفسي بالإسكندرية

افتتاح مركز علاج
افتتاح مركز علاج الإدمان بمستشفى المعمورة

افتتحت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، مع الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، مركز علاج الإدمان بمستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان، وذلك لحضور الدكتور أحمد اوسماتة وزير الصحة لدولة غامبيا، والدكتور محمد زهدي مدير مستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان.

جاء ذلك انطلاقًا من اهتمام القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بالاهتمام بالصحة النفسية وعلاج الإدمان وعلى هامش المؤتمر الدولي الثامن للصحة النفسية  والذي استضافته الإسكندرية.

تم افتتاح مركز علاج الإدمان بسعة 70 سريرا بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة، كما تم تفقد أعمال التطوير بمشروع إحلال وتجديد المطبخ والمغسلة بالمستشفي.

افتتاح مركز علاج الإدمان بمستشفى المعمورة

افتتاح مركز علاج الإدمان بمستشفى المعمورة
افتتاح مركز علاج الإدمان بمستشفى المعمورة
افتتاح مركز علاج الإدمان بمستشفى المعمورة
افتتاح مركز علاج الإدمان بمستشفى المعمورة
افتتاح مركز علاج الإدمان بمستشفى المعمورة
افتتاح مركز علاج الإدمان بمستشفى المعمورة
وزارة الصحة مركز علاج الإدمان مستشفى المعمورة المؤتمر الدولي أعمال التطوير الصحة النفسية

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