الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب بالإسكندرية

حملات لإزالة التعديات
حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب بالإسكندرية

شنَّت إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش بشركة مياه الشرب، عدة حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية.  

يأتي ذلك تنفيذًا لما تقوم به شركة مياه الإسكندرية لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقا لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية.  

وتم خلال الحملات قطع المياه ورفع التوصيلات الغير قانونية (الخلسة) عن العقارات السكنية والمغاسل والملاعب والمحلات التجارية المخالفة والغير متعاقدة بمناطق الفلكى والسيوف التابعة لفرع سيدى بشر، وذلك بالتعاون مع الإدارات الهندسية  والفروع التجارية للحضور للتعاقد بعد تقديم كافة التسهيلات لهم لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الشركة.

التوعية بترشيد المياه 

وكانت قد شاركت شركة مياه الشرب بالأسكندرية برئاسة المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فعاليات الحفل السنوي تحت شعار  "صحتهم مستقبلهم" والتى تهدف إلى تعزيز الوعى الصحى، ونشر ثقافة ترشيد إستهلاك المياه بين الأجيال القادمة.

وأكد المهندس أحمد جابر أن الهدف من مبادرة صحتهم مستقبلهم توعية الطلاب بأهمية الحفاظ على الصحة العامة ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الأجيال القادمة،

وأضاف أن هذه المبادرة تساهم في بناء مجتمع واعي وصحي قادر على مواجهة التحديات، كما نأمل بعمل مبادرات أخرى مماثلة، تساهم في نشر الوعي والمعرفه وتعزيز السلوكيات الإيجابية بين أفراد المجتمع وخلق نموذج يُحتذى به للتعاون المثمر بين مختلف الجهات المعنية من أجل تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.

كما أشار إلى أن هذه المبادرة تعتبر مرحلة أولى من التعاون المشترك والتي تهدف إلى توعية الطلبة والأطفال بالمدارس عن ترشيد الإستهلاك والتغيرات المناخية وأهمية العادات السلوكيه السليمة والصحية التي تؤثر بشكل كبير على صحة أطفالنا، وتوعيتهم بالجانب الغذائي والصحي.

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