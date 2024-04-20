انطلاق امتحانات النقل بمعاهد الإسكندرية الأزهرية

انطلقت اليوم السبت، امتحانات صفوف النقل الابتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية التابعة لمنطقة الإسكندرية الأزهرية؛ وذلك وسط متابعات ميدانية مكثفة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة ونجاح.

وأجرى الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، يرافقه فتحي صديق، موفد قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة أعمال الامتحانات، جولة تفقدية بعدد من معاهد إدارة المنتزه، شملت معهدي فيتات سيدي بشر، ومعهد بنين أبو العيون الإعدادى الثانوي، ومعهد الراشدين الابتدائي.

وتفقد أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، يرافقه ثناء أبو المجد، مدير الكتب والمكتبات، وابتسام درويش، لجان مجمع أبو العزائم بأبيس الرابعة، التابع لإدارة شرق، والذي يضم معهدي بنين وفتيات أبو العزائم الإعداديين الثانويين، ومعهد أبو العزائم الابتدائي.

كما تفقد مصطفى بهي، مدير التعليم الابتدائي، الامتحانات بمعهد سموحة النموذجي الإبتدائي، وتفقد الدكتور أحمد طه، مدير التعليم الخاص، والقائم بعمل مدير التعليم النوعي، الامتحانات بمعهد الإسكندرية ومجمع سموحة النموذجي، ومعهد فتيات الفتح المبين الإعدادى الثانوي، والتابعين لإدارة وسط، حيث تضم هذه المعاهد عدد من الطلاب الوافدين.

وأوضح سمير عمر، مدير التوجيه الفني، أن موجهي العموم والموجهين الأوائل يقومون بالمتابعة الميدانية بناء على توجيهات رئيس الإدارة المركزية، لتغطية معظم معاهد المنطقة، في حين يغطي الموجهين جميع معاهد المنطقة.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد سمير، مسئول الدمج بالمنطقة، أن أعمال امتحانات الطلاب المدمجيين تسير بشكل جيد، ولم تتلقى غرفة العمليات الخاصة بهم أي مشكلة، مؤكدًا على أهمية مراعاة طبيعة التعامل مع هذه الفئة وتوفير بيئة امتحانية مناسبة.

انتظام سير الامتحانات وتوفير الهدوء للطلاب

وخلال الجولة، أكد الدكتور أبو خزيمة أهمية حرص المنطقة على انتظام سير الامتحانات وتوفير الهدوء والاستقرار داخل اللجان، وتنفيذ خطط المتابعة لضمان تنفيذ تعليمات الإدارة المركزية للامتحانات بشكل صحيح وفعّال.

وأضاف رئيس المنطقة الأزهرية، أنه يجب على جميع العاملين في العملية الامتحانية الالتزام بتعليمات وتوجيهات قطاع المعاهد الأزهرية، والتواصل المستمر مع غرفة عمليات المنطقة لحل أي مشكلة أو طارئ قد يطرأ خلال الامتحانات، مؤكدًا أهمية أن يكون لدى الجميع الوعي الكامل بأهمية هذه المرحلة لدى الطلاب، وضرورة تقديم كل الدعم والمساعدة لهم لتحقيق نجاحهم في الامتحانات، والمضي قدمًا في مسيرتهم التعليمية بثقة وثبات.

جولات بأول أيام امتحانات أزهرية الإسكندرية

جولات بأول أيام امتحانات أزهرية الإسكندرية

جولات بأول أيام امتحانات أزهرية الإسكندرية

جولات بأول أيام امتحانات أزهرية الإسكندرية