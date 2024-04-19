وزير الصحة يشهد افتتاح موتمر "التوحد خارطة الطريق" بمكتبة الإسكندرية

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الجمعة، الافتتاح الرسمي للمؤتمر الدولي الثامن للصحة النفسية تحت عنوان "التوحد خارطة الطريق"، الذي تنظمه الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والجمعية المصرية للأوتيزم، والشراكة مع منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة اليونيسف، وأوتيزم سبيكس، في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية بالقادرون باختلاف، حيث يقام المؤتمر على مدار 3 أيام بمكتبة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، اللواء محمد شريف، محافظ الإسكندرية، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتورة منن عبدالمقصود، السكرتير العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، باميلا ديكسون، ممثل منظمة أوتيزم سبيكس، الدكتورة داليا سليمان، رئيس الجمعية المصرية للأوتيزم، الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر، ولفيف من المسئولين والمعنيين بالأمر من مختلف دول العالم.

وقال الدكتور خالد عبد لغفار وزير الصحة والسكان، إن صحة الإنسان تنقسم إلى صحة جسدية ونفسية واجتماعية، لذلك لن ينصلح حال أي إنسان في أي مجتمع إلا إذا كان يتمتع بالثلاث محاور الخاصة بالصحة، مشيرًا إلى أن المرض النفسي والتعامل معه كان يعد سابقًا وصمة، لا يريد أحد أن يتحدث عنه، وخلال السنوات الأخيرة هناك تغيير في طبيعة المجتمع وطبيعة الإنسان وتعاملاته، حيث إن الشكل الديموغرافي للمجتمع المصري يشهد قاعدة شابة كبيرة جدا وهي التي من الممكن أن تكون ميزة، ولكن في ذات التوقيت تحتاج عناية وتركيزا، لكي تكون تلك الشريحة الكبيرة ذات فائدة ونفع بالمجتمع المصري.

انتشار الميول إلى العنف والانتقاد والتنمر

وأضاف أن مع انتشار الإنترنت ظهر في المجتمع المصري الميول للعنف والانتقاد والتنمر بشكل كبير، بسبب فترات مضطربة مرت على المجتمع، والاستخدام التكنولوجي السيئ، وهو ما يجعلنا لدينا اهتمام بملف بالصحة النفسية، موضحًا أن 25٪ على مستوى العالم لديهم بعض الاضطرابات النفسية وهي اضطرابات متفاوتة في شدتها فليست هذه النسبة تعبر عن مرض مزمن أو عقلي.



تنفيذ عدة مراكز لعلاج طيف التوحد بالمحافظات

وأوضح أن هناك الكثير من الأسر لديها أبناء يعانون طيف التوحد، وقد تكون الأسرة غير مدركة بالمرض أو لا تريد الاعتراف به، لذا يجب على المجتمع المصري أخذ القضايا التي تمس أبناءنا بجدية، وهو ما جعل أمانة الصحة النفسية ومجموعة العمل في أوتيزم، تطوير مركز لتشخيص وعلاج اضطرابات طيف التوحد بمستشفى العباسية ليكون هو المكان الرئيسي لمساعدة الأسر، مع تنفيذ عدة مراكز بالمحافظات للتخفيف عن الأسر.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، الشكر لجميع القائمين والجهات المشاركة بالمؤتمر، كما شهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان ممثلة في الدكتورة منن عبدالمقصود، السكرتير العام للأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتورة باميلا ديكسون، ممثل منظمة أوتيزم سبيكس، وذلك لرفع الوعي المجتمعي وبين الأطفال والمراهقين الذين يعانون اضطراب طيف التوحد.