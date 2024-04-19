وكيل "تعليم الإسكندرية": يوم تحرير سيناء سيظل تخليدًا لذكرى النصر والسلام

ألقى الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ندوة بمركز النيل للإعلام بالجمرك بعنوان "سيناء ذكرى بطولات ونضال"، بحضور سلوى حجازي مدير إدارة الإعلام بالإسكندرية، وجيهان مكرم مدير مركز إعلام وسط، واللواء محمد سعد بطيشة والعقيد جلال فكري قائد مدرسة رأس التين الثانوية العسكرية للبنين، ومديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات ولفيف من القيادات التربوية والاتحادات الطلابية.

وأوضح مدير المديرية أنّ تحرير سيناء كان نتاج نضال الشعب المصري، مشيرًا إلى أنّ يوم تحرير سيناء سيظل تخليدًا لذكرى النصر والسلام، وبرهانًا على بطولات وتضحيات العسكرية المصرية وبراعة المفاوض المصري، مؤكدًا أن سيناء تتمتع بمكانة راسخة في قلوب جميع المصريين، وأن يوم تحرير سيناء سيظل يجسد ذكرى خاصة في وجدان كل مصري.

وأكّد أنّ ملحمة استرداد الأرض تخطت كونها انتصارًا عسكريًا ودبلوماسيًا، بل امتدت لتصبح نموذجًا خالدًا لقهر اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة عسكريًا وسياسيًا، فلم تكن أبدًا الحرب غاية مصر بل كان السلام هو الهدف الأسمى والغاية الكبرى.

ورشة عمل للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

وكان قد تابع الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ورشة عمل تعزيز قدرات المعلمين ومديري المدارس للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في إطار رفع الوعي بمخاطرها من خلال الأنشطة التربوية المدرسية، حيث يقوم مشروع حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي CONMIGO على التعاون بين كل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية AECID واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وقال مدير المديرية إن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات الجهات الوطنية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حوكمة الهجرة، وتطوير المعرفة المتعلقة بالهجرة وإدارة البيانات وتعزيز التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية والفرص البديلة.

وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية

وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية

وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية