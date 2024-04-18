مشروعات بحثية ورقمنة.. تعاون ثقافي بين مكتبتي الإسكندرية والوطنية البولندية

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وفدًا من سفارة بولندا بالقاهرة برئاسة مايكل شبراس، القائم بأعمال السفير البولندى لدى مصر.

أكد القائم بالأعمال لسفارة بولندا سعادته بزيارة مكتبة الإسكندرية للمرة الثانية، بعد زيارة سابقة تمت قبل ثلاث سنوات اطلع خلالها على ما تتمتع به المكتبة من إمكانيات متميزة، ونقل للدكتور أحمد زايد رسالة على لسان رئيس المكتبة الوطنية البولندية يطلب فيها أن يكون هناك تعاون ثقافى مع مكتبة الإسكندرية فى مجالات: المشروعات البحثية، والرقمنة، وتنظيم وتبادل الندوات وورش العمل والمؤتمرات.

من جهته، رحب الدكتور أحمد زايد بالتعاون مع المكتبة الوطنية البولندية، على أن يمتد هذا التعاون ليشمل إلى السفارة البولندية فى القاهرة، ولكي تكون هناك أيضًا معارض وندوات مشتركة معها، أسوة بما يتم مع سفارات أخرى.

دور مكتبة الإسكندرية

وأكد الدكتور أحمد زايد أن مكتبة الإسكندرية ليست مجرد مكانًا لحفظ الكتب والمعارف الإنسانية، ولكن دورها يتجاوز ذلك بكثير، وأن دور المكتبة الجديدة هو امتداد لدور ورسالة المكتبة القديمة، وتمثل نافذة لمصر على العالم، ونافذة للعالم على مصر،مشيرًا الى الإهتمام الكبير الذى توليه المكتبة لمشروعات الرقمنة، ولمستودع الأصول الرقمية (دار ) ويعد المستودع أرشيفًا لجميع الوسائط من كتب وشرائح وأفلام نيجاتيف وخرائط ومواد سمعية وبصرية، ويتيح الموقع حاليًّا أكثر من مائتي وعشرة آلاف كتاب وخمس وثلاثين ألف صورة.

كما استعرض الدكتور أحمد زايد الدور الكبير الذى تقوم به "سفارات المعرفة" والتي تتيح الوصول لخدمات المكتبة عبر الجامعات المشتركة على مستوى الجمهورية، وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية.

وكان قد زار وفد السفارة البولندية، المتحف اليوناني الروماني وكان في استقبال الوفد الدكتورة ولاء مصطفي عبد العاطي مدير عام المتحف، في جولة تفقدية داخل قاعات العرض للتعرف على مقتنيات المتحف التي تتميز بالثراء والتنوع التاريخي للعصرين اليوناني والروماني في مصر منذ ما قبل الإسكندر الأكبر، وحتي العصر البطلمي والروماني وهو ما يعرضه سيناريو المتحف الحديث من طريقة عرض وتطوير وترميم حديثة.

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