الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مشروعات بحثية ورقمنة.. تعاون ثقافي بين مكتبتي الإسكندرية والوطنية البولندية

تعاون مكتبة الإسكندرية
تعاون مكتبة الإسكندرية والمكتبة الوطنية البولندية

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وفدًا من سفارة بولندا بالقاهرة برئاسة مايكل شبراس، القائم بأعمال السفير البولندى لدى مصر.

أكد القائم بالأعمال لسفارة بولندا سعادته بزيارة مكتبة الإسكندرية للمرة الثانية، بعد زيارة سابقة تمت قبل ثلاث سنوات اطلع خلالها على ما تتمتع به المكتبة من إمكانيات متميزة، ونقل للدكتور أحمد زايد رسالة على لسان رئيس المكتبة الوطنية البولندية يطلب فيها أن يكون هناك تعاون ثقافى مع مكتبة الإسكندرية فى مجالات: المشروعات البحثية، والرقمنة، وتنظيم وتبادل الندوات وورش العمل والمؤتمرات.

من جهته، رحب الدكتور أحمد زايد بالتعاون مع المكتبة الوطنية البولندية، على أن يمتد هذا التعاون ليشمل إلى السفارة البولندية فى القاهرة، ولكي تكون هناك أيضًا معارض وندوات مشتركة معها، أسوة بما يتم مع سفارات أخرى.

دور مكتبة الإسكندرية

وأكد الدكتور أحمد زايد أن مكتبة الإسكندرية ليست مجرد مكانًا لحفظ الكتب والمعارف الإنسانية، ولكن دورها يتجاوز ذلك بكثير، وأن دور المكتبة الجديدة هو امتداد لدور ورسالة المكتبة القديمة، وتمثل نافذة لمصر على العالم، ونافذة للعالم على مصر،مشيرًا الى الإهتمام الكبير الذى توليه المكتبة لمشروعات الرقمنة، ولمستودع الأصول الرقمية (دار ) ويعد المستودع أرشيفًا لجميع الوسائط من كتب وشرائح وأفلام نيجاتيف وخرائط ومواد سمعية وبصرية، ويتيح الموقع حاليًّا أكثر من مائتي وعشرة آلاف كتاب وخمس وثلاثين ألف صورة.

كما استعرض الدكتور أحمد زايد الدور الكبير الذى تقوم به "سفارات المعرفة" والتي تتيح الوصول لخدمات المكتبة عبر الجامعات المشتركة على مستوى الجمهورية، وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية.

وكان قد زار وفد السفارة البولندية، المتحف اليوناني الروماني وكان في استقبال الوفد الدكتورة ولاء مصطفي عبد العاطي مدير عام المتحف، في جولة تفقدية داخل قاعات العرض للتعرف على مقتنيات المتحف التي تتميز بالثراء والتنوع التاريخي  للعصرين اليوناني والروماني في مصر  منذ ما قبل الإسكندر الأكبر، وحتي العصر البطلمي والروماني وهو ما يعرضه سيناريو المتحف الحديث من طريقة عرض وتطوير وترميم حديثة.

IMG-20240418-WA0010
IMG-20240418-WA0010
IMG-20240418-WA0008
IMG-20240418-WA0008
IMG-20240418-WA0009
IMG-20240418-WA0009
IMG-20240418-WA0007
IMG-20240418-WA0007
مكتبة الاسكندرية سفارة بولندا المكتبة الوطنية البولندية تعاون ثقافي المشروعات البحثية

مواد متعلقة

احتفالية بمناسبة یوم التراث العالمى فى مكتبة الإسكندریة

مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة "المدینة العربیة والتحول نحو المجتمع الذكي"

ظهر بعد 5 كيلومترات.. انتشال جثمان غريق الساحل الشمالى بعد 5 أيام

رئيس "صرف الإسكندرية" يزور الأكاديمية العربية لبحث أوجه التعاون

خطة تخفيف الأحمال.. جدول قطع الكهرباء في الإسكندرية

ندوة عن دور الأزهر في الحفاظ على الهوية بالمركز الثقافى الروسى بالإسكندرية

بداية الخماسين.. الإسكندرانية يهربون من الطقس الحار إلى الشواطئ (لايف)

مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل وفد مجلس شورى المفتين لروسيا (صور)

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

جريمة اغتصاب تهز حي النزهة.. علاقة عاطفية تنتهي بأبشع طريقة

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

"عمليات تجميل" تفضح حسناء المرج.. وفصل النهاية يكتبه القاضي

أحمد سليمان مهندس الصفقات الفاشلة فى الزمالك.. ومطالب بإبعاده عن فريق الكرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "المشهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين