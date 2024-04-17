ندوة عن دور الأزهر في الحفاظ على الهوية بالمركز الثقافى الروسى بالإسكندرية

زار الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأربعاء، المركز الثقافي الروسي بمدينة الإسكندرية، بحضور النائب الأول لمفتي روسيا، يرافقه محمد عبد الله، مدير رعاية الطلاب، وعدد من طلاب منطقة الإسكندرية الأزهرية.

وتناولت الزيارة عقد ندوة تحدث فيها الدكتور عبد العزيز أبوخزيمة، عن دور الأزهر الشريف في المحافظة على الهوية الإسلامية ونشر الإسلام الوسطي المعتدل، ودوره في التقارب بين الشعوب والثقافات المختلفة.

وخلال الزيارة، قدم النائب الأول لمفتي روسيا هدية لفضيلة رئيس الإدارة المركزية، عبارة عن موسوعة عن المعالم الإسلامية بدولة روسيا الاتحادية.

وتعكس هذه الزيارة حرص الأزهر الشريف على تعزيز الحوار بين الثقافات ونشر الإسلام الوسطي المعتدل.

جانب من لقاء رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية

جانب من لقاء رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية

جانب من لقاء رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية