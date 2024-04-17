الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل وفد مجلس شورى المفتين لروسيا (صور)

مدير مكتبة الإسكندرية
مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل وفد مجلس شورى المفتين لروسيا

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وفد مجلس شورى المفتين لروسيا، برئاسة المفتي الدكتور روشان عباسوف، نائب رئيس المجلس ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية.

استمع الوفد الروسى إلى شرح من الدكتور أحمد زايد حول رسالة مكتبة الإسكندرية والدور الذي تقوم به في نشر الوعى والثقافة، وكذلك دورها في الانفتاح على الثقافات والحضارات الأخرى، باعتبارها نافذة مصر على العالم ونافذة العالم على مصر.

واستعرض الدكتور روشان، خلال اللقاء، تجربة تعايش 25 مليون روسى يدينون بالإسلام داخل المجتمع الروسى الذى يؤمن بالتعددية الدينية التى يكفلها الدستور.

وقال إن المسلمين الذين يشكلون 18% من السكان، يمارسون شعائرهم بحرية منذ دخل الإسلام إلى البلاد قبل 1100 سنة باستثناء الفترة الشيوعية التى اضطهدت فيها كل الأديان، كما يحرص الرئيس فلاديمير بوتين على تأكيد احترامه للإسلام وللقرآن الكريم، كما يحرص على تهنئة المسلمين في أعيادهم.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان أوجه تعزيز التعاون المشترك بين مكتبة الإسكندرية ومجلس شورى المفتين لروسيا، وكذلك بحث فرص استقبال مكتبة الإسكندرية لمعرض "تقاليد الإسلام فى روسيا" الذى يفتتحه الدكتور شوقي علام مفتى مصر، ويستمر فى القاهرة لمدة شهر، وطاف قبل ذلك فى خمس عواصم عالمية، كما بحث الدكتور أحمد زايد مع أرسيني ماتيوسشينكو مدير المركز الثقافي الروسي، خلال اللقاء، فرص تبادل تنظيم المعارض والندوات والورش والأنشطة الفنية.

وثمن الدكتور روسان عباسوف الرسالة التنويرية التى تقوم بها مكتبة الإسكندرية، مؤكدًا على ضرورة تنمية العلاقات الثقافية المشتركة بين الجانبين.

وفى نهاية اللقاء، أهدى الدكتور أحمد زايد مدير المكتبة لوفد مجلس شورى المفتي لروسيا كتاب "أعلام الأزهر الشريف" الذى حرره العالم الشيخ أسامة الأزهرى وصدر عن مكتبة الإسكندرية في عشرة مجلدات، وتفقد مع الدكتور عباسوف معرضًا مصغرًا يتضمن نماذج من الكتب التى أصدرها مجلس شورى المفتين لروسيا باللغتين الروسية والعربية، وتوثق لرحلة دخول الإسلام وانتشاره في روسيا، بالصور والوثائق والمخطوطات، وقد تم إهداء هذه الكتب والمجلدات إلى مكتبة الإسكندرية.

كما أهدت الفنانة الروسية جوليان شريف الله للدكتور أحمد زايد لوحة من الزجاج مكتوبة بالخط العربى.

IMG-20240417-WA0023
IMG-20240417-WA0023
IMG-20240417-WA0024
IMG-20240417-WA0024
IMG-20240417-WA0022
IMG-20240417-WA0022
IMG-20240417-WA0021
IMG-20240417-WA0021
IMG-20240417-WA0020
IMG-20240417-WA0020
مكتبة الاسكندرية مسلمي روسيا الاتحادية مجلس شورى المفتين المجتمع الروسي تقاليد الإسلام فى روسيا

مواد متعلقة

"غرفة الإسكندرية" تستقبل وفدا فرنسيا لبحث سبل التعاون بين الجانبين

"صحة الأطفال" باليونيسيف: نعمل على دعم مصر في الصحة والتعليم والمياه

بمشروعات توعوية بأهمية المياه.. ختام مبادرة " صحتهم مستقبلهم" بتعليم الإسكندرية

رفع 104 حالات إشغال متنوعة خلال حملة بحي ثان المنتزه في الإسكندرية

30 غواصًا يبحثون عنه.. لماذا تأخر ظهور جثمان غريق الساحل الشمالى؟

حملات مُكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف وإزالة التعديات بأحياء الإسكندرية

جامعة الإسكندرية ضمن الأفضل عالميًا فى 18 تخصصًا فرعيًا

مع بدء موسم الصيف.. كيف تعاملت "مصايف الإسكندرية" مع شكاوى المواطنين؟

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

مفاجأة.. حازم إمام "يعلّق عضويته" فى اتحاد الكرة

محامٍ يقاضى مدرسة دولية تدرّس المثلية الجنسية: لن نقبل "الرينبو" فى مصر

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

منى رجب

دراما التشويق والإثارة تتقدم فى شهر رمضان

ماجد حبته

أن يزورنا ناريشكين

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين