حملات مُكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف وإزالة التعديات بأحياء الإسكندرية

واصلت أحياء الإسكندرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف، فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وشدد المحافظ على عدم التهاون مع أي مخالفة بكل أحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لردع أي مخالف.

حملات مكبرة بحي العامرية أول وثان

وفي هذا الصدد شن حي العامرية أول برئاسة السيد موسي حملة مكبرة لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة سور داخل قطعة أرض بالعامرية شارع الخاصة الملكية وكذا إزالة أسوار بجوار مكتب الصحة، فضلًا عن إيقاف أعمال بناء مخالف بشارع الشرقاوي قبلي، بالإضافة إلى إيقاف أعمال بناء شدة خشبية بشارع العراوة بجوار سنترال الكابتن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقام حي العامرية ثان برئاسة يحيى زكريا حملة مكبرة، تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف دون ترخيص عبارة عن شدة خشبية بالدور الأرضي بأحد العقارات بقرية أبوالسعود وتم التحفظ على 2 طن أسمنت.

إزالة أعمال بناء مخالف بحى شرق

ونفذ حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف بالدور الثاني علوي بعقار خلف مخزن هيمن بمنطقه 6 أكتوبر بخورشيد والتحفظ 2 طن أسمنت، فضلًا عن إيقاف أعمال بناء دون ترخيص بالعقار الكائن بـ4 شارع المصرف بمنطقة الرابعة الناصرية، وفك شدة خشبية والتحفظ على كمية من الحديد.

حملات إزالة بحى المنتزه ثان

وواصل حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف؛ حيث تم فك شدة خشبية لحجرتين أعلى سطح العقار الكائن بجوار مزلقان البحرية، وكذا إزالة سور مخالف وفك شدة خشبية لسقف بالدور الأرضي بالعقار الكائن عزبة البرنس والتحفظ على طن ونصف الطن حديد تسليح.

حملات إزالة البناء المخالف بالإسكندرية

حملات إزالة البناء المخالف بالإسكندرية

حملات إزالة البناء المخالف بالإسكندرية

حملات إزالة البناء المخالف بالإسكندرية