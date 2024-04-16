الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملات مُكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف وإزالة التعديات بأحياء الإسكندرية

حملات إزالة البناء
حملات إزالة البناء المخالف بالإسكندرية

واصلت أحياء الإسكندرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف، فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وشدد المحافظ على عدم التهاون مع أي مخالفة بكل أحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لردع أي مخالف.

حملات مكبرة بحي العامرية أول وثان

وفي هذا الصدد شن حي العامرية أول برئاسة السيد موسي حملة مكبرة لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة سور داخل قطعة أرض بالعامرية شارع الخاصة الملكية وكذا إزالة أسوار بجوار مكتب الصحة، فضلًا عن إيقاف أعمال بناء مخالف بشارع الشرقاوي قبلي، بالإضافة إلى إيقاف أعمال بناء شدة خشبية بشارع العراوة بجوار سنترال الكابتن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقام حي العامرية ثان برئاسة يحيى زكريا حملة مكبرة،  تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف دون ترخيص عبارة عن شدة خشبية بالدور الأرضي بأحد العقارات بقرية أبوالسعود وتم التحفظ على 2 طن أسمنت.

إزالة أعمال بناء مخالف بحى شرق

ونفذ حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف بالدور الثاني علوي بعقار خلف مخزن هيمن بمنطقه 6 أكتوبر بخورشيد والتحفظ 2 طن أسمنت، فضلًا عن إيقاف أعمال بناء دون ترخيص بالعقار الكائن بـ4 شارع المصرف بمنطقة الرابعة الناصرية، وفك شدة خشبية والتحفظ على كمية من الحديد.

حملات إزالة بحى المنتزه ثان

وواصل حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف؛ حيث تم فك شدة خشبية لحجرتين أعلى سطح العقار الكائن بجوار مزلقان البحرية، وكذا إزالة سور مخالف وفك شدة خشبية لسقف بالدور الأرضي بالعقار الكائن عزبة البرنس والتحفظ على طن ونصف الطن حديد تسليح.

حملات إزالة البناء المخالف بالإسكندرية

حملات إزالة البناء المخالف بالإسكندرية
حملات إزالة البناء المخالف بالإسكندرية
حملات إزالة البناء المخالف بالإسكندرية
حملات إزالة البناء المخالف بالإسكندرية
حملات إزالة البناء المخالف بالإسكندرية
حملات إزالة البناء المخالف بالإسكندرية
حملات إزالة البناء المخالف بالإسكندرية
حملات إزالة البناء المخالف بالإسكندرية
أحياء الإسكندرية إزالة التعديات البناء المخالف محافظ الإسكندرية أحياء المحافظة

مواد متعلقة

جامعة الإسكندرية ضمن الأفضل عالميًا فى 18 تخصصًا فرعيًا

مع بدء موسم الصيف.. كيف تعاملت "مصايف الإسكندرية" مع شكاوى المواطنين؟

مع بدء موسم الصيف.. أسعار تذاكر وخدمات شواطئ الإسكندرية (لايف)

"تجارية الإسكندرية" تبحث آليات إنشاء مركز لخدمة رواد الأعمال

"التحديات المعاصرة للتعليم قبل الجامعي" ندوة بمتحف الإسكندرية القومي

ضمن ليالي اللغة العربية.. رئيس جامعة الإسكندرية يشهد أمسية "الأندلس ربيع مؤجل"

"زراعة الإسكندرية" تناقش التعاون مع الإدارات السياحية في الفعاليات والمعارض

محافظ الإسكندرية يعتمد مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

براءة المتهم بقضية "فتاة الشروق".. هل يُمكن أن يحصل عليها فى الاستئناف أو النقض؟

تعرض مصر لـ"منخفض الهدير" الذى يضرب الخليج.. "الأرصاد" تحسم الجدل

العين فلقت الحجر.. نهاية مأساوية للبلوجرز محمد وسارة (فيديوجراف)

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

ماجد حبته

ثلاث مكالمات تحذيرية

عبدالوهاب داود

كلنا فى الرغى سواء

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

صور

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: الدبابات الإسرائيلية تعود لشمال غزة والطائرات الحربية تقصف رفح

إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية

حركة إسرائيلية: تشكيل بن غفير وحدة شرطية لقمع الضفة الغربية "خطوة فاشية"