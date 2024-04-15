محافظ الإسكندرية يعتمد مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/ 2024 لجميع سنوات النقل بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية، على أن تبدأ الامتحانات في 27 إبريل وتنتهي في 23 مايو 2024 وذلك وفق الخريطة الزمنية التي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لهذا العام الدراسي.

ووجَّه اللواء محمد الشريف، مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بقيادة الدكتور عربي أبوزيد، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة للطلاب.

وشدد المحافظ، على جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق التام بين جميع المديريات والمرافق الخدمية وعلى رأسها مديرية التربية والتعليم ومديرية الشؤون الصحية لتوفير الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.

جدول امتحانات سنوات النقل بالإسكندرية

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وانتظمت اليوم الإثنين، الدراسة بجميع مدارس المحافظة، وذلك للاستعداد لإجراء امتحانات المهام الأدائية للفصل الدراسي الثاني للصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية.

وأعلن الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن الاستعداد للحفل الختامي لمبادرة صحتهم مستقبلهم بالتعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، تلك المبادرة التي تم إطلاقها مطلع الفصل الدراسي الثاني بأربع إدارات تعليمية (منتزه ثان، منتزه أول، شرق، الجمرك) لتوعية الطلاب بأهمية المياه وكيفية المحافظة عليها وترشيد استهلاكها، وتوعية الطلاب بكل السبل التي من شأنها المحافظة على صحتهم.

وأكَّد أبوزيد، أن تعليم الإسكندرية نظم العديد من المبادرات والأنشطة التربوية المختلفة في كافة المجالات (رياضية وثقافية وفنية وموسيقية واجتماعية) خلال الفصل الدراسي الثاني، كما نظّم العديد من ندوات التوعية لغرس وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن، وفي شهر رمضان المبارك تم تنظيم العديد من الدورات الرمضانية وكانت أبرزها تلك التي تم إقامتها بمشروع التطوير الحضاري بمنطقة بشاير الخير.