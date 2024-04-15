بسعة 121 ألف طن.. صوامع الإسكندرية تستعد لموسم توريد القمح

استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، بقيادة المهندس أحمد إبراهيم، وكيل الوزارة، بكل الإجراءات اللازمة لانطلاق مارثون توريد القمح المحلي لهذا العام، حيث يبدأ الموسم اليوم منتصف إبريل ويستمر حتى منتصف شهر أغسطس لهذا العام.

وأوضحت مديرية تموين الإسكندرية، في بيانٍ اليوم، أن المديرية استعدت لاستقبال الأقماح المحلية لهذا الموسم بسعات تخزينية متميزة عبارة عن 4 أماكن تخزينية.

أماكن تخزين القمح بالإسكندرية

وتشمل أماكن تخزين القمح كل من: صومعة برج العرب التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وإجمالي سعتها 90 ألف طن، وجاهزة لاستقبال الأقماح المحلية بسعة 30 ألف طن.

وصومعة السلام التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين، وسعتها 60 ألف طن جاهزة بسعة 30 ألف طن لاستقبال الأقماح المحلية، بنكر السلام التابع للشركة العامة للصوامع والتخزين وسعته التخزينية 43200 طن، كامل السعة مجهزة لاستقبال الاقماح المحلية، وبنكر جنوب القاهرة التابع لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية وسعته التخزينية 11980 طن إجمالي السعة مجهزة لاستقبال الأقماح المحلية موسم 2024.

وأوضحت المديرية أن إجمالي السعات التخزينية المستعدة لاستقبال الأقماح المحلية بالمحافظة عدد 4 لجان (صومعتين وبنكرين) إجمالي سعتها 121580 طنًا، بالإضافة إلى توافر سعات تخزينية أخرى في حالة زيادة كميات التوريد عن السعات المذكورة.

لجان استقبال القمح بالإسكندرية

وتم تشكيل 4 لجان لاستقبال الأقماح بالسعات التخزينية السابقة مكونة من 6 أعضاء وهم:

عضو من مديرية التموين رئيسا- عضو من الهيئة القومية لسلامة الغذاء - عضو من مديرية الزراعة - عضو من الجهة المسوقة (أمين العهدة) - عضو من الجمعية القبانية - عضو من البورصة السلعية.

وتم تحديد أسعار القمح المحلى حسب رتب التوريد والتى حددها القرار الوزارى بالمبالغ الآتية: أردب القمح زنة 150 كجم درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 2000 جنيه، أردب القمح زنة 150 كجم درجة نقاوة 23 قيراط بسعر 1950 جنيهًا، أردب القمح زنة 150 كجم نقاوة 22.5 قيراط بسعر 1900 جنيه.

وأشارت "تموين الإسكندرية" إلى أن لجان استلام القمح تستلم توريد الأقماح بدءً من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً يوميًا، كما يحظر نقل الأقماح المحلية من محافظة لمحافظة أخرى إلا بتصريح من مديرية التموين التابعة للمحافظة المنقول منها الأقماح.

ويتابع قسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة المهندسة أماني حلمي، فعاليات لجان التوريد يوميًا وتجميع البيانات، وكميات التوريد تحت قيادة غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة لمتابعة موقف التوريد والعمل على إزالة أي معوقات تواجه عمليات التوريد.