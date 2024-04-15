21 ألف فدان قمح بالإسكندرية.. والزراعة تستعد لبدء موسم الحصاد والتوريد

قال الدكتور إبراهيم قاسم - وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إن محصول القمح هذا العام بمحافظة الإسكندرية مبشر بالخير، حيث سيتم بدء موسم الحصاد بنهاية شهر إبريل الجاري، مشيرًا إلى استعداد المديرية لموسم الحصاد وتجهيزات عمليات توريد الأقماح هذا العام.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام، 21 ألفا، و259 فدانا بالظهير الريفي بالمحافظة بمناطق العامرية وبرج العرب، وبعض الأماكن بخورشيد والمعمورة، مشيرًا إلى أن الأصناف المنزرعة هذا العام هي: سدس 14، جيزة 171، مصر 3، سخا 95، وهي صناف مقاومة للأمراض وعالية الإنتاجية ومقاومة للأصداء.

وأوضح أن متوسط الإنتاجية لمحصول القمح 18 أردب في الفدان، موضحًا أنه تم تحديد سعر أردب القمح وفقًا لدرجة النقاوة وهي: سعر الأردب 2000 جنيه لدرجة نقاوة 23.5 و1950 جنيها درجة نقاوة 23 و1900 جنيه درجة نقاوة 22.5.

الالتزام بحصول المزارع على مستحقاته من توريد القمح خلال 48 ساعة

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ ندوة موسعة قبل الحصاد لتوعية المزارع بضرورة توريد القمح والتنبيه أيضًا بالالتزام بجميع القرارات الوزارية أثناء عملية التوريد، فضلا عن الالتزام بحصول المزارع على مستحقاته من توريد القمح خلال 48 ساعة، مؤكدًا على وطنية الفلاح المصري ودعمه لبلده العظيمة مصر وذلك لتحقيق الآمن الغذائي وحفظ الاستقرار والأمان.

ولفت إلى تنفيذ جولة مرورية بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية لزيارة صوامع الغلال، وأماكن تشوين الأقماح قبل بدء موسم الحصاد.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين على ضرورة التعاون المشترك مع مديرية الزراعة في المرور على الصوامع قبل بدء موسم التوريد وجميع مراكز التجميع، فضلا عن التأكيد على الإجراءات المتبعة لتوريد القمح.

وأوضح أنه يقتصر تسويق القمح المحلى على الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصري.

كما شدد أنه يحظر نقل القمح المحلى الناتج من موسم حصاد 2024 من مكان لآخر إلا بموافقة من مديرية التموين، فضلا عن تشكيل لجان استلام القمح من عضو من مديرية التموين وعضو من مديرية الزراعة وعضو من البورصة السلعية وعضو من هيئه سلامة الغذاء وعضو من الجهة المسوقة وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد) ولكل منهم دور مخصص للقيام به وتحمل مسئوليته.