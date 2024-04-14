تنشيط السياحة بالإسكندرية تستقبل الباخرة “استوريا جراند"

استقبلت اليوم الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة اللواء هشام لطفي - مدير عام الهيئة على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، الباخرة السياحية "Astoria Grand" استوريا جراند الجنسية بالاو، والتى تقل على متنها سائحين من جنسيات مختلفة وطاقم السفينة.

قامت مجموعة عمل الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة باستقبال السائحين ضيوف الإسكندرية بالدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية والأثرية وخريطة الإسكندرية باللغات المختلفة، وأيضا الشنط ال VIP لطاقم السفينة وسط حالة من السعادة من جانب السائحين بحفاوة الإستقبال بالاضافة الى تم تقديم عروض فنية فلكورية وتنورة، من الفرق المشاركة التى نالت إعجاب السائحين الذى تفاعلوا معها بالرقص وترديد الأغاني.

كما نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة جولة سياحية لمجموعة من السائحين مستقلين الأتوبيس السياحي المكشوف التابع للهيئة العامة لنقل الركاب، وتضمنت الجولة زيارة المسرح الروماني بكوم الدكة، ستاد الإسكندرية الرياضي، إلتقاط الصور التذكارية أمام مكتبة الإسكندرية، وأخيرا التسوق لشراء المنتجات المصرية الفاخرة وكان بمرافقتهم واستقبالهم مسؤولي العلاقات العامة بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة وطلاب كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية والسياحة والفنادق والضيافة الجوية بالمعاهد العليا - كينج مريوط.

وكان في استقبال السفينة السياحية عند رباطها على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، اللواء بحرى احمد حمدي- نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للتشغيل واللواء بحرى هشام صفوت - نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للإستثمار، وعبد الوهاب محمد- مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية وأمل العرجاوي - مدير عام مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية واللواء هاني نصحي-مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، اللواء عمرو شحاتة-نائب مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، والربان محمد صفوت - رئيس الإدارة المركزية للحركة، والعميد بحري محمد نمر-مدير عام حركة الركاب، وحسام غريب-مدير إدارة الإستقبال بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية والدكتور محمد احمد- مدير إدارة أمن الأفراد والمنشآت بميناء الإسكندرية، محمد فخري المنسق العام للحدث.

استقبال الباخرة استوريا جراند

استقبال الباخرة استوريا جراند

استقبال الباخرة استوريا جراند

استقبال الباخرة استوريا جراند

استقبال الباخرة استوريا جراند

استقبال الباخرة استوريا جراند