ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم داخل مخبز سياحي في الإسكندرية

تمكنت إدارة تموين المنتزة بالإسكندرية من ضبط ما يقرب من نصف طن دقيق مدعم داخل إحدى المخابز السياحية.

وشنَّت إدارة المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة، إشراف أحمد على رئيس الرقابة حملة تموينية على المخابز والأسواق والتي أسفرت عن ضبط 9 شكاير دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5٪ زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم بإجمالي 450 كجم داخل أحد المخابز السياحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، للرقابة على المخابز والأسواق، وتعليمات المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المخابز وحركة الدقيق المدعم والأسواق.