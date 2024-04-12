"ستانلي جديد".. الممشى السياحي قبلة أهالي الإسكندرية للتنزه خلال عيد الفطر (صور)

يعد الممشى السياحي بمنطقة ميامي شرق المدينة، قبلة أهالي الإسكندرية، خلال عيد الفطر المبارك، حيث توافد أعداد كبيرة من المواطنين اليوم في ثالث أيام العيد للاستمتاع بالأجواء والطقس المعتدل والمنظر البديع بالممشى الشهير بعروس البحر المتوسط.

وشهد الممشى السياحي المصمم على غرار كوبري ستانلي إقبال كبير من الأسر والأهالي والشباب الذين حرصوا على إلتقاط الصور التذكارية، كما شهد الممشى تواجد الباعة الجائلين لبيع التسلسلي والفريسكا والبالونات على المارة في أجواء مبهجة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

الممشى السياحي بالإسكندرية

ويمتد الممشى السياحي بطول 250 متر وعرض 6 أمتار وارتفاع يصل ل8 متر وبه 38 عامود ديكوري للإضاءة، وصُمم ليمثل الشكل الحضاري والهوية البصرية المميزه لمدينة الإسكندرية ببرجين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب، ويربط الممشى بين شارع أحمد تيسير بنطاق حي منتزه ثان وشارع الأرمن بحي منتزه اول، والممشى موازي للبحر، وأنشأ الممشي لتشجيع مواطني الإسكندرية على التريض والتنزه.

استعدادات مكثفة بالإسكندرية خلال عيد الفطر

وكان قد كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات على القطاعات الخدمية، مشددًا على استمرار الاستعدادات والحملات بجميع القطاعات خلال أيام العيد، بالإضافة إلى التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

وأكد محافظ الإسكندرية، على تكثيف استعدادات على مستوى الأحياء وجميع المديريات والشركات الخدمية خلال عيد الفطر المبارك، ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والمديريات الخدمية والمرافق.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، ورفع كفاءة الحدائق، ورفع كفاءة المساجد، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدى لأي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد، محذرًا بعدم التهاون واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

وأكد الشريف على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات في جميع المديريات والجهات الخدمية بشكل دائم ومستمر على مدار الـ 24 ساعة، لاستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أي بلاغات، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري معها.

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