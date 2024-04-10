هدايا وبالونات.. التحالف الوطني بالإسكندرية يدخل البهجة على قلوب الأطفال في أول أيام العيد

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإسكندرية، فعاليات لإدخال البهجة على المواطنين والأطفال بأول أيام عيد الفطر المبارك، في أجواء إيمانية مفعمة بالبهجة والفرحة، حيث انطلقت الفعاليات بداية من صلاة عيد الفطر وسط حضور غفير من المواطنين.

وحرص التحالف الوطني على إدخال البهجة على قلوب الأطفال، حيث تم توزيع الهدايا والحلويات عليهم، مما رسم البسمة على وجوههم وأضفى على العيد أجواءً مميزة.

جاء ذلك بحضور النائب إيهاب زكريا، منسق عام التحالف بالإسكندرية، وأعضاء التحالف الوطني، ومنهم: النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب، الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور محمد أنسي، نقيب الصيادلة، جون مكرم، رانيا الشيمي.

شهر رمضان حافل بالعطاء

وأشار النائب إيهاب زكريا منسق عام التحالف بالإسكندرية، إلى جهود التحالف الوطني خلال شهر رمضان المبارك، حيث واصل تقديم خدماته للمواطنين على مدار الشهر، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات مختلفة في المحافظة.

مبادرات التحالف الوطني

وأوضح أن من أبرز مبادرات التحالف خلال رمضان: إقامة مائدة رحمن طوال الشهر لتقديم وجبات إفطار مجانية للمحتاجين، حيث وصل عدد الوجبات إلى 4 آلاف وجبة يوميًا، وتنظيم أمسيات رمضانية وفعاليات جماعية، والاحتفال بيوم اليتيم وزيارة مرضى السرطان، وتوزيع الملابس وكراتين المواد الغذائية على آلاف الأسر.

وأكد زكريا، التزام التحالف الوطني بالاستمرار في خدمة المجتمع وجذب الشباب للمشاركة في الأعمال التطوعية، وأهمية توظيف الأعمال الخدمية والخيرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار منسق عام الإسكندرية، إلى أن مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإسكندرية تعكس قيم التكافل، والتضامن التي تميز المجتمع المصري، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وتهدف هذه المبادرات إلى مساعدة المحتاجين ونشر البهجة على قلوبهم، مما يساهم في تعزيز الترابط الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.

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