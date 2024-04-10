الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

245 ألف مواطن يؤدون صلاة عيد الفطر بساحات مراكز شباب الإسكندرية

ساحات الصلاة بمراكز
ساحات الصلاة بمراكز الشباب في الإسكندرية

 استقبلت الهيئات الشبابية والرياضية بالإسكندرية، اليوم، أكثر من 245 ألف من المصلين لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، حيث أقيمت الصلاة بساحات مراكز الشباب.

توافد المصلون على ساحات الصلاة المعدة بمراكز الشباب منذ ساعات الصباح الأولى، حيث تم تجهيز ساحة وملعب من قبل العاملين بمراكز الشباب والمتطوعين من فرق أندية التطوع والكشافة والجوالة والكيانات الشبابية وOVD، وبعد أداء صلاة العيد وزعت الهدايا والحلوى على الأطفال ابتهاجا بقدوم العيد.

وفى سياق متصل، أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأسكندرية، مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» للعام الرابع على التوالي، احتفالًا بعيد الفطر المبارك، والمبادرة تنفذ

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل، وذلك من خلال فتح أبواب مراكز الشباب طوال أيام عيد الفطر المبارك لإستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم على مدار أيام العيد.

وأوضح أن دور مراكز الشباب تنموى جاذب للنشء والشباب، خاصة بعد الطفرة الانشائية الكبيرة التى شهدتها مراكز الشباب خلال السنوات الأخيرة على مستوى الجمهورية والتى تمكنها من استيعاب المواطنين والأعضاء وتقديم البرامج والأنشطة والفعاليات .

ومن جهتها، قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إنه تم رفع  درجات الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال غرفة العمليات التى تم تشكيلها برئاسة وكيل الوزارة ومديري الإدارات الفرعية، والمركز الإعلامي بالمديرية، وذلك لمتابعة سير فعاليات الاحتفال أثناء ايام العيد بكافة مراكز الشباب، واستقبال أى شكاوى أو ظروف طارئة وسرعة التعامل معها بشكل فوري.

 

IMG-20240410-WA0029
IMG-20240410-WA0029
IMG-20240410-WA0030
IMG-20240410-WA0030
IMG-20240410-WA0028
IMG-20240410-WA0028
الهيئات الشبابية والرياضية صلاة عيد الفطر ساحات الصلاة الشباب والرياضة مراكز الشباب

مواد متعلقة

الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أيو العباس بالإسكندرية ( صور)

بتكبيرات العيد.. توافد أهالى الإسكندرية على الساحات والمساجد لأداء صلاة عيد الفطر

وكيل أوقاف الإسكندرية يتابع استعدادات وتجهيزات المساجد لاستقبال صلاة عيد الفطر

"حُماة الوطن" يختتم فعاليات حملة "سفرة الخير" بتوزيع 1000 وجبة ساخنة

لمدة 6 أيام.. "مهندسين الإسكندرية" تستضيف حملة "100 يوم صحة" لدعم صحة المرأة

أوقاف الإسكندرية تعلن استعدادها لصلاة عيد الفطر

أرخص الأسعار في العيد.. تعرف على أماكن التنزه في الإسكندرية

شارك بها 32 فريق.. "حُماة الوطن" بالإسكندرية يختتم فعاليات دورته الرمضانية

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

باقى ساعات.. موعد صلاة عيد الفطر فى مصر الأربعاء 10-4-2024

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر بالمسجد الجامع بالقاهرة الجديدة

ننشر صيغة تكبيرات العيد مكتوبة قبل أداء صلاة عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلي والزمالك بالدوري

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

صور

بهجة العيد تملأ أرجاء الأزهر

المصلون يملأون ساحة مسجد الحصري لأداء صلاة عيد الفطر

العيد فرحة.. البهجة تعم أرجاء مصر في أول الأيام

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر