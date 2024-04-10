245 ألف مواطن يؤدون صلاة عيد الفطر بساحات مراكز شباب الإسكندرية

استقبلت الهيئات الشبابية والرياضية بالإسكندرية، اليوم، أكثر من 245 ألف من المصلين لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، حيث أقيمت الصلاة بساحات مراكز الشباب.

توافد المصلون على ساحات الصلاة المعدة بمراكز الشباب منذ ساعات الصباح الأولى، حيث تم تجهيز ساحة وملعب من قبل العاملين بمراكز الشباب والمتطوعين من فرق أندية التطوع والكشافة والجوالة والكيانات الشبابية وOVD، وبعد أداء صلاة العيد وزعت الهدايا والحلوى على الأطفال ابتهاجا بقدوم العيد.

وفى سياق متصل، أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأسكندرية، مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» للعام الرابع على التوالي، احتفالًا بعيد الفطر المبارك، والمبادرة تنفذ

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل، وذلك من خلال فتح أبواب مراكز الشباب طوال أيام عيد الفطر المبارك لإستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم على مدار أيام العيد.

وأوضح أن دور مراكز الشباب تنموى جاذب للنشء والشباب، خاصة بعد الطفرة الانشائية الكبيرة التى شهدتها مراكز الشباب خلال السنوات الأخيرة على مستوى الجمهورية والتى تمكنها من استيعاب المواطنين والأعضاء وتقديم البرامج والأنشطة والفعاليات .

ومن جهتها، قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إنه تم رفع درجات الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال غرفة العمليات التى تم تشكيلها برئاسة وكيل الوزارة ومديري الإدارات الفرعية، والمركز الإعلامي بالمديرية، وذلك لمتابعة سير فعاليات الاحتفال أثناء ايام العيد بكافة مراكز الشباب، واستقبال أى شكاوى أو ظروف طارئة وسرعة التعامل معها بشكل فوري.

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