أوقاف الإسكندرية تعلن استعدادها لصلاة عيد الفطر

أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية، استعداداتها لاستقبال صلاة عيد الفطر المبارك، بجميع أنحاء مدينة الإسكندرية، من تجهيز الساحات والمساجد للصلاة ومتابعة لحظية بجميع الإدارات الفرعية.

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إنه تم تخصيص 513 ساحة بجميع أحياء المحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى رفع حالة الطوارئ منذ اليوم الثلاثاء وإتمام التجهيزات اللازمة للصلاة.

وأضاف لـ"الدستور" أن جميع مساجد الإسكندرية تقام بها صلاة العيد والتي تبلغ عددها أكثر من 4000 آلاف مسجد بجانب عدد الساحات المخصص بكافة الاحياء لإقامة شعائر صلاة العيد.

وأكد أن المديرية عقدت غرفة عمليات رئيسية بمقر المديرية بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية بكل إدارة وعددها 11 إدارة لمتابعة صلاة عيد الفطر المبارك والاستعدادات اللازمة لإقامة الصلاة.

وعقد كيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اجتماعًا مع مفتشي المتابعة، لمناقشة تكثيف المرور والمتابعة استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، مؤكدًا على أهمية المتابعة المستمرة للمساجد ومتابعة تنفيذ التعليمات وانضباط الأئمة والعمل وضبط سير العمل بالمساجد، ورفع حاله الطوارئ وانعقاد غرف العمليات بكل إدارة حتى نهاية شعائر صلاة العيد، مشددًا على ضروره اتباع التعليمات بكل دقة لتحقيق الأجواء الإيمانية.

ومن جانبه تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية التجهيزات النهائية وما تم اتخاذه من استعدادات على مستوى الأحياء وجميع المديريات والشركات الخدمية لاستقبال عيد الفطر المبارك، مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والمديريات الخدمية والمرافق، وكلف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات على القطاعات الخدمية.

وشدد على استمرار الاستعدادات والحملات بجميع القطاعات خلال أيام العيد، بالإضافة إلى التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، ورفع كفاءة الحدائق، ورفع كفاءة المساجد، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدى لأي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد، محذرًا بعدم التهاون واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

وأكد الشريف على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات في جميع المديريات والجهات الخدمية بشكل دائم ومستمر على مدار ال 24 ساعة، لاستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أي بلاغات، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري معها.