الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"الإسكندرية عبر العصور" جلسات افتراضية للطلاب باستخدام "AI" بإدارة المنتزه التعليمية

فعالية اسكندرية عبر
فعالية اسكندرية عبر العصور

نظم توجيه الدراسات الاجتماعية بإدارة المنتزه التعليمية بالإسكندرية، فعالية بعنوان "الإسكندرية عبر العصور AI" بمدرسة الشهيد كريم أحمد طه الثانويه بنات.

وتتضمن جلسات افتراضية باستخدام إستراتيجيات لعب الأدوار والنمذجة التاريخية، في إطار حرص الوزارة على التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وتزامنًا مع ذكرى إنشاء مدينة الإسكندرية على يد الإسكندر الأكبر.

جاء ذلك بحضور قيادات التربية والتعليم وأساتذة كلية التربية جامعه الإسكندريه: أمجد عاطف المدير العام لإدارة المنتزه أول، أحمد صلاح القاضي مدير فرع الاكاديمية المهنية للمعلمين بالإسكندرية، سمية حسن مدير إدارة الخدمات بإدارة المنتزه أول، أسامة مدير التعليم الثانوي بإدارة المنتزه أول، رضا عبدالفتاح الموجه الأول لمادة الدراسات الاجتماعية بإدارة المنتزه أول التعليمية، الدكتورة صفاء محمد استاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة الإسكندرية.


تأتي الفعالية نتاج تدريب عمل جماعي من التدريبات على الذكاء الاصطناعي، تحت إشراف نشوي هاشم موجه الدراسات الاجتماعية ومدرب ومنسق AI، وبمشاركة نخبه من المعلمين المميزين لفريق عمل توجيه الدراسات الاجتماعية وطلبة التربيه العمليه بكلية التربية جامعة الإسكندرية وطلبة المدارس بإدارة المنتزه أول التعليمية.

تم تدريب موجهي ومعلمي الدراسات الاجتماعية على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم وكيفية استخدامها في مادة الدراسات الاجتماعية وبناء عليه تم عمل سلسلة من الفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي عن محافظة الإسكندرية نشأتها عبر مختلف العصور التاريخية، في محفل علمي بـAI.

وتهدف الفعالية للتعريف بالذكاء الاصطناعي AI، والذي أصبح أداة المستقبل التي يجب علينا فهمها وتوظيفها في التعليم لمواكبة التطور العالمي في شتى المجالات وبالأخص تجربة التعلم لكل طالب باستخدام الذكاء الاصطناعي التي تعد واحدة من أهم الأفاق المستقبلية لهذه التقنيات للتشجيعهم على النمو والابتكار والتعلم الذاتي.


كما تناولت الفعالية عرض الفيلم التسجيلي بعنوان "إسكندرية عبر العصور بـAI"، وكذلك حديث المشاركين عن البرامج المستخدمة والتحديات وكيفية مواجهتها، كذلك نماذج من طلبة مدرستي علي بن أبي طالب بنات، والمتحدة 2 الرسمية لغات، فى إطار حرص الدولة على تقديم أفضل الاستراتيجيات التعليمية فى إطار تطوير التعليم ورؤية مصر 2030.

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المنتزه التعليمية الإسكندرية عبر العصور جلسات افتراضية الإسكندر الأكبر الذكاء الاصطناعي

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