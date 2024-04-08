الإثنين 08 أبريل 2024
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راعي سفرة الإسكندرية في العيد: إقبال كبير على شراء الفسيخ والرنجة

إقبال على شراء الفسيخ
إقبال على شراء الفسيخ بالإسكندرية

شهدت أسواق الأسماك المملحة بالإسكندرية، إقبال كبير على شراء الفسيخ والرنجة والملوحة، والتي تعد أكلة شعبية وأساسية على مائدة الإسكندرانية في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأجرت "الدستور"، جولة بشارع العطارين وسط المدينة والذي يعد أشهر اسواق الفسيخ والأسماك المملحة، للتعرف على نسب الإقبال والاسعار قبيل عيد الفطر المبارك.

وتنوعت الأنواع بمحلات بيع الأسماك المملحة، بين الفسيخ بأحجامه المختلفة والملوحة والرنجة بأنواعها والسردين والبطارخ المملحة وأم الخلول، حيث تزايد الشراء على الفسيخ والرنجة وهما أشهر الأنواع التي يقبل على شرائها المواطنين.

وقال محمد ياسين، أحد أصحاب محلات بيع الأسماك المملحة بالعطارين، هناك إقبال هذا العام على شراء الفسيخ والرنجة، حيث أنها من اشهر الاكلات خلال عيد الفطر وذلك برغم استقبال عيد شم النسيم بعد 3 أسابيع، مشيرًا إلى أن عيد الفطر وشم النسيم أكبر موسمين لشراء الأسماك المملحة.

وأضاف لـ"الدستور"، أن الفسيخ أشهر الأسماك التي تلقى إقبال من المواطنين وهو من سمكة البوري ويتم تمليحه بأحجام مختلفة بداية من الكيلو 5سمكات حتى الدباش والذي يصل وزنة السمكة الواحدة لكيلو، مشيرًا إلى أن الإقبال يكون على الفسيخ ملح خفيف أو متوسط الملح.

وأوضح أن الأسعار متفاوتة حسب الأحجام في الفسيخ والأنواع في الرنجة، بالإضافة إلى الملوحة الأسواني والتي يطلق عليها "كلب الملوحة" والتي تتميز بأسنانها الحادة وتأتي من بحيرة ناصر في أسوان، فضلًا عن  الأصناف المخلية الجاهزة من السردين والبطارخ، مشيرًا إلى أن الفسيخ المحلي يكون بحسب الطلب للعميل عن الشراء.

وأشار إلى أن الأسماك يتم تمليحها من منتصف شهر رمضان استعدادًا للعيد، لافتًا إلى أن المشتري يعرف النوع الجيد من شكل السمكة فيجب أن تكون متماسكة ومتوسطة اللين، في ذات الوقت وعينها سليمة، ويجب أن يشترى الأسماك المملحة من مكان موثوق به ويبتعد عن الشراء من الأسواق العشوائية التي لا يوجد عليها رقابة أو تفتيش صحي.

أسعار الفسيخ والأسماك المملحة

الفسيخ يبدأ من 200 حتى 350 جنيها للكيلو بحسب الأحجام المختلفة.

-الملوحة سعر الكيلو  360 جنيها الحجم الكبير، و340 جنيها الحجم الأصغر.

- أسعار الرنجة تبدأ من 110 حتى 250 جنيها للكيلو. 

-السردين 140 جنيها للكيلو.

- السردين المخلي طبق نصف كيلو 80 جنيها.

-بطارخ رنجة طبق ربع كيلو 125 جنيها.

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أسواق الأسماك المملحة مائدة الإسكندرانية اكله شعبية الفسيخ والرنجة الملوحة الأسواني

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