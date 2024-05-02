تغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه لصالح مستشار النادي الأهلي

قضت محكمة شمال الجيزة، بإلزام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتعويض المستشار القانوني للنادي الأهلي محمد عثمان 400 ألف جنيه، عن اتهامه بسبه وقذفه.

وأكد المحامي محمد عثمان، في منشور له على صفحته الشخصية أنه سيطعن على الحكم أمام محكمة الاستىئناف لزيادة مبلغ التعويض، مؤكدا أنه حال صيرورة الحكم نهائيا سيتبرع بكامل المبلغ لمستشفى الناس بقيادة المهندس أيمن ممدوح عباس، ومستشفى 25 يناير برئاسة الصحفي محمد الجارحي.

وأضاف: ما زالت هناك حوالي 20 قضية مدني وجنائي، منظورة أمام المحاكم ضد المذكور.