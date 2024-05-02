الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

هل اليوم إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية 2024؟

العطلات الرسمية
العطلات الرسمية

نقدم للمواطنين إجابة سؤال "هل اليوم إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟"، مع ارتفاع معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عبر محركات البحث خاصةً «جوجل».

نستعرض لكم التفاصيل في السطور التالية.

هل اليوم إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية 2024؟

وفي هذا السياق، يتساءل الكثير من المواطنين خاصةً الموظفين، عن حقيقة الأمر حول إجازة اليوم بجميع المصالح الحكومية، حيث أعلن وزير العمل حسن شحاته، القرار حول هذا الموضوع.

و أوضح بأن البوم الخميس الموافق 2 مايو 2024، يوم عمل عادي وليس إجازة رسمية مدفوعة الأجر في كافة البنوك والمصالح الحكومية، الي جانب القطاع الخاص.

هل اليوم إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟

جاء هذا الإعلان وفقًا لقانون العمل رقم 12 الصادر في عام 2003، بموافقة رئيس مجلس الوزراء على القرار رقم 49 لعام 2024، الذي ينص على أن يوم الخميس 2 مايو 2024 ليس إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في المصالح الحكومية، والوزارات، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وشركات القطاع العام.

موعد إجازة عيد العمال 2024

وفي هذا الصدد، تم تأجيل عطلة عيد العمال الموافقة يوم 1 من مايو 2024 الأربعاء إلى يوم الأحد الموافق 5 من مايو 2024، مما يعني أن كافة العاملين في الوظائف الحكومية سيكون لديهم إجازات رسمية اعتبارًا من يوم 3 مايو 2024 الجمعة حتى نهاية يوم الاثنين 6 مايو 2024.

13 يوم إجازة في مايو.. موعد الإجازات الرسمية 2024

جدول العطلات الرسمية لشهر مايو 2024

وفي هذا السياق، يأتي العطلات الرسمية لشهر مايو 2024، كالآتي:

يوم الجمعة 3 مايو: عطلة أسبوعية.
يوم السبت 4 مايو: عطلة أسبوعية.
يوم الأحد 5 مايو: إجازة بمناسبة عيد القيامة المجيد.
يوم الإثنين 6 مايو: إجازة شم النسيم.
يوم الجمعة 10 مايو: عطلة أسبوعية.
يوم السبت 11 مايو: عطلة أسبوعية.
يوم الجمعة 17 مايو: عطلة أسبوعية.
يوم السبت 18 مايو: عطلة أسبوعية.
يوم الجمعة 24 مايو: عطلة أسبوعية.
يوم السبت 25 مايو: عطلة أسبوعية.
يوم الجمعة 31 مايو: عطلة أسبوعية.

الإجازات الرسمية المتبقية خلال 2024

وفي سياق متصل، جاءت باقي الإجازات الرسمية المتبقية خلال 2024، كالتالي:

إجازة عيد الأضحى المبارك: اعتبارًا من يوم الإثنين 17 يونيو وتظل مستمرة حتى يوم الخميس 21 يونيو لنفس الشهر.
إجازة ثورة 30 يونيو: يوافق الأحد 30 يونيو 2024.
إجازة المولد النبوي الشريف: يوافق الإثنين 16 يوليو 2024.
إجازة ثورة 23 يوليو: يوافق الثلاثاء 23 يوليو 2024.
إجازة انتصارات أكتوبر المجيدة 1973: يوافق الأحد 6 أكتوبر 2024.

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