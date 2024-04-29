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سجل شكوتك| بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

برنامج تكافل وكرامة
برنامج تكافل وكرامة

نقدم لكم رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي، حيث يتساءل مجموعة كبيرة من المواطنين الراغبين في تقديم شكوي أو الاستعلام عن معاش برنامج تكافل وكرامة لشهر مايو 2024، لذا أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة تقديم الشكاوي أونلاين من المنزل بدون الذهاب إلى مقر الوحدات الاجتماعية وغيرها.

وفيما يلي نعرض رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، وفقا لما تتيحه وزارة التضامن الاجتماعي.

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

وفي هذا الجانب، يرغب الكثير من المواطنين في الاستعلام عن معاش تكافل وتقديم شكوي إن وجدت، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: زيادة موقع بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2024، عبر الرابط التالي: 
https://tk.moss.gov.eg/.
الخطوة الثانية: كتابة الرقم القومي له فى الجزء المخصص.
الخطوة الثالثة: علي المواطن/ة النقر على أيقونة «استعلام».
الخطوة الرابعة: تظهر أمامك نتيجة الاستعلام للمواطن، والتي تشمل بيانات الشخص المتقدم، للتعرف على نتيجة الشكوى.
الخطوة الخامسة:  حالة البطاقة «ساري - تجميد - إيقاف» وسيتم ذكر سبب الإيقاف أو التجميد.
الخطوة السادسة: في حالة كانت سارية، يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

خطوات تسجيل شكوى لبرنامج تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الإطار، يمكنكم تقديم شكوى لبرنامج تكافل وكرامة 2024، عن طريق عمل الخطوات التالية:

خطوة أولي: تسجيل الدخول بوابة تسجيل الشكاوى.
خطوة ثانية: إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم.
خطوة ثالثة: علي المواطن/ة الضغط على أيقونة «تسجيل شكوى».
خطوة رابعة: يظهر أمامك بالشكوى صفحة البيانات المطلوب منه استكمالها لمتابعة الشكوى وهى:

- إدخال المحافظة، الإدارة الاجتماعية والمركز/ قسم الشرطة التابع له.
- تسجيل نوع الشكوى من قائمة الاختيارات، وعنوان الإقامة بالوصف بالتفصيل، رقم التليفون المحمول.
- إدخال تفاصيل الشكوى.

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

خطوة خامسة: النقر على أيقونة «تسجيل».
خطوة سادسة: ستظهر أمامك رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح ورقم الشكوى.
خطوة سابعة: طباعة الشكوى التى تم تسجيلها بالضغط على كلمة طباعة
خطوة ثامنة: تظهر أمامك محتويات الشكوى، وتشمل التاريخ ومحتوى الرد على الشكوى بالوثائق المطلوبة.

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