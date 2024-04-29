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مصر

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تصدر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي قائمة بحث واهتمام قطاع كبير من المصريين في الآونة الأخيرة؛ للاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر أبريل 2024 بالتزامن مع إعلان الوزارة صدور المعاش الشهري بعد صرف الزيادة الجديدة بنسبة 15% لجميع المستفيدين.

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي 

وترصد "الدستور" رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي الخاص بالاستعلام والشكاوى لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وخطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد المستفيدة من الدعم.

وتتمثل أولى خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر أبريل 2024 في تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

الضغط على أيقونة برنامج تكافل وكرامة.

وبعد ذلك يختار المواطن أيقونة الاستعلام.

إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن المتقدم للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة، والمكون من 14 رقمًا.

بعد ذلك ستظهر على الفور نتيجة الاستعلام إما بالقبول أو الرفض.

ستظهر قيمة الرصيد المتاح في حالة القبول، وفى حالة الرفض يتم توضيح السبب.

رابط مفتوح| بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2024

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024 بالرقم القومي فقط

كم يبلغ معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة الجديدة؟

وسبق أن أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تطبيق زيادة معاش تكافل وكرامة الجديدة بنسبة 15% لجميع المستفيدين من البرنامج؛ لترتفع قيمة المعاش بعد الزيادة على النحو التالي:-

  • معاش الأسرة: ارتفعت إلى 826.56 جنيه بدلًا من 718.75 جنيه.
  • معاش المسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة: ارتفعت إلى 743.91 جنيه بدلًا من 646.88 جنيه.
  • معاش الأيتام: ارتفعت إلى 578.59 جنيه بدلًا من 503.13 جنيه.

يأتي ذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بزيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% ضمن قرارات الحماية الاجتماعية.

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