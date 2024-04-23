الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ونتيجة الكشف الطبي للسيارات

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

تزايدت معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ونتيجة الكشف الطبي للسيارات قائمة بحث الكثير من المصريين خلال الفترة الماضية، في ظل حرص البعض على التمتع بالامتيازات التي تمنحها الحكومة المصرية للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى رأسها شراء سيارة مستعملة من الخارج معفاة من الجمارك والضرائب.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي أكثر من وسيلة لتسهيل عملية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي على المواطنين، دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الإدارية ووحدات الشئون الاجتماعية التابعة لها.

ويمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا ثم اتباع الخطوات التالية:-

  • اختيار قائمة خدمات المواطنين من واجهة الموقع.
  • الضغط على أيقونة خدمات ذوي الإعاقة.
  • وبعد ذلك اختر أيقونة "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
  • سجل الرقم القومي للمستفيد.
  • اضغط على "استعلام".
  • ستظهر لك معلومات كارت الخدمات المتكاملة، بما في ذلك حالة الطلب وتاريخ التفعيل.

رعاية واتاحة.. التضامن توضح مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاعاقة

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي وطريقة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

بالرقم القومى.. خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

رقم الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي طريقة ثانية لراغبي الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك من خلال الاتصال برقم الخط الساخن للوزارة وهو "19680"، ثم اتباع التعليمات للتمكن من الاستفادة من خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي الخطوة التالية أدخل الرقم القومي للمستفيد، واطلب من موظف الخدمة نتيجة طلب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة بك، حيث سيفحص الموظف موقف طلب وإخبارك بنتيجة الاستعلام.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات

وبالنسبة لراغبي الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لذوي الإعاقة للحصول على جواب استيراد سيارة من الخارج معفاة من الجمارك، يمكن اتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول إلى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة من هنا.
  • اختيار «الخدمات الإلكترونية».
  • النقر على أيقونة «الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات».
  • إدخال الرقم القومي للشخص الذي يريد الاستعلام.
  • إدخال كلمة المرور.
  • النقر على زر بحث.

قد يهمك..

لينك الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي ولوحة السيارة والدرجات النارية

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2024 والتسجيل لشهر مايورابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

بعد إعلان الخميس إجازة رسمية.. جدول مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024

بطاقة الخدمات المتكاملة الخدمات المتكاملة رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي كارت الخدمات المتكاملة وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

مواد متعلقة

لينك الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي ولوحة السيارة والدرجات النارية

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2024 والتسجيل لشهر مايو

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

بعد إعلان الخميس إجازة رسمية.. جدول مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

جدول مواعيد انقطاع الكهرباء في القاهرة والإسكندرية لتخفيف الأحمال pdf

موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان 2024 ودعاء استقبال الشهر الكريم

الأكثر قراءة

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل في الأسواق

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2024 والتسجيل لشهر مايو

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسئولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك