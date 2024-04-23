تزايدت معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ونتيجة الكشف الطبي للسيارات قائمة بحث الكثير من المصريين خلال الفترة الماضية، في ظل حرص البعض على التمتع بالامتيازات التي تمنحها الحكومة المصرية للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى رأسها شراء سيارة مستعملة من الخارج معفاة من الجمارك والضرائب.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي أكثر من وسيلة لتسهيل عملية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي على المواطنين، دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الإدارية ووحدات الشئون الاجتماعية التابعة لها.

ويمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا ثم اتباع الخطوات التالية:-

اختيار قائمة خدمات المواطنين من واجهة الموقع.

الضغط على أيقونة خدمات ذوي الإعاقة.

وبعد ذلك اختر أيقونة "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

سجل الرقم القومي للمستفيد.

اضغط على "استعلام".

ستظهر لك معلومات كارت الخدمات المتكاملة، بما في ذلك حالة الطلب وتاريخ التفعيل.

رقم الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي طريقة ثانية لراغبي الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك من خلال الاتصال برقم الخط الساخن للوزارة وهو "19680"، ثم اتباع التعليمات للتمكن من الاستفادة من خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي الخطوة التالية أدخل الرقم القومي للمستفيد، واطلب من موظف الخدمة نتيجة طلب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة بك، حيث سيفحص الموظف موقف طلب وإخبارك بنتيجة الاستعلام.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات

وبالنسبة لراغبي الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لذوي الإعاقة للحصول على جواب استيراد سيارة من الخارج معفاة من الجمارك، يمكن اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة من هنا.

اختيار «الخدمات الإلكترونية».

النقر على أيقونة «الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات».

إدخال الرقم القومي للشخص الذي يريد الاستعلام.

إدخال كلمة المرور.

النقر على زر بحث.

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