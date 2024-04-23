الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رعاية واتاحة.. التضامن توضح مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاعاقة

ذوي الإعاقة
ذوي الإعاقة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن توفير خدماتها لرعاية أشخاص ذوي الإعاقة، حيث وصل عدد المستفيدين من الدعم النقدي الى 1.2 مليون شخص.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضحت أنه يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الرابط التالي:-

حيث يقوم المستعلم بالدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي ثم وضع الرقم القومي فى ايقونة البحث لمعرفة قبول الطلب أو رفضه من هنا.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة

اما عن مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة، أشارت الوزارة الى أنه تتيح الجمع بين معاشين، الحق فى الحصول وظيفة حكومية وفقًا لنسبة 5%، ودمج المستفيد سواء التعليم الإبتدائي أو الجامعي، بالاضافة الى الحق فى استخدام محطات مترو الانفاق والقطارات من خلال الكود الهندسي المخصص لإتاحة الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تتيح ايضا الحق في الكشف المجانى بالمستشفيات.

السفير البريطانى فى مصر يتابع مشروعات التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ويتفقد وحدة الطود الاجتماعية بالأقصر

كما تعمل الوزارة على توفير هذه الخدمات:-

  • مناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • تقديم الرعاية المناسبة لهم في المنزل.
  • تطوير وتكثيف الخدمات الحياتية الشاملة التي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك للنهوض بمهاراتهم ودمجهم في المجتمع.
  • توفير البرامج التأهيلية المهنية المناسبة لدمجهم بسوق العمل.
  • حث القطاعات الحكومية والأهلية على توفير الفرص الوظيفية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد.
  • تدريب وتشغيل كوادر لتقديم خدمات بأعلى كفاءة للأشخاص ذوي الإعاقة.
  • التعاون مع الجهات المتخصصة لإيجاد أنشطة وبرامج ترويجية ثقافية ورياضية.

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٨٠٥ هيئات تأهيلية لذوي الإعاقة

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة يقع على عاتقها الاهتمام بشريحة أشخاص ذوي الاعاقة، حيث يوجد ٨٠٥ هيئات تأهيلية، منها ٤٦ مركز تأهيل جار العمل على تطويرهم، بحيث تكون هناك غرفة مخصصة للتوحد والتاهيل الحسي، بالإضافة إلى إنشاء مركزين متخصصين للتوحد في بورسعيد ومطروح، علاوة على وجود مركز متخصص فى المطرية، و21 مركزا فى قرى حياة كريمة و18 مركزا تابع لإحدى الجمعيات. 

التضامن الاجتماعي ذوي الإعاقة الدعم النقدي التضامن أشخاص ذوي الإعاقة بطاقة الخدمات المتكاملة

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